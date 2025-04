Brutto e alquanto insolito incidente per un ex volto di Amici. Una cosa del genere non si era mai sentita.

Altro che Piovono polpette: quello che è accaduto ad un ex volto noto di Amici supera di gran lunga la fantasia di Judy Barrett. Se non fosse che in questo caso c’è un dettaglio inconfutabile: è accaduto davvero!

Una realtà che a molti che stanno apprendendo la notizia in queste ultime ore, può apparire persino a tratti comica, ma che per la protagonista è stata un’esperienza decisamente drammatica. La malcapitata di questo surreale incidente è Zita Fusco. Si tratta di una delle allieve della prima edizione in assoluto del talent di Maria De Filippi che oggi fa l’attrice e la presentatrice TV.

Una giornata spensierata trasformata in un incubo

Originaria di Trieste, Zita ha proseguito la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Attrice presentatrice autrice di spettacoli per ragazzi: così si descrive sul suo profilo Instagram. Profilo che senz’altro in queste ultime ore è stato preso d’assalto dai curiosi, ma soprattutto dai suoi fan, per ciò che le è successo.

Una normale giornata triestina da trascorrere in compagnia con il marito si è trasformata in un incubo paradossale. Mentre si trovava in strada infatti l’attrice è stata colpita da un proiettile vivente o meglio da un gatto di 7 kg!

Il felino infatti le è praticamente piombato sulla sua testa alla velocità in caduta libera dal terzo piano di un palazzo. “Un dolore forte, mi sono mancate le forze, non ci vedevo bene” ha raccontato l’attrice a Il Piccolo, descrivendo i primi istanti di smarrimento e di buio totale che l’hanno assalita. Poco dopo sentendo il pelo dell’animale ha subito capito che le era piovuto in testa un vero e proprio gatto nero.

“Me lo sono trovata addosso, ho visto il pelo nero, ho capito quindi che si trattava di un gatto caduto dall’alto“. Ha poi specificato, raccontando che suo marito non ha potuto fare niente rimanendo sbigottito da ciò che stava vedendo prima di essere assalito a sua volta dalla preoccupazione. Una cosa del genere non capita di certo tutti i giorni e non è una cosa normale vedere gatti che cadono dai palazzi. Nonostante ci sia anche un detto inglese su qualcosa di simile.

Per fortuna oggi Zita lo può raccontare con tutta la meraviglia del caso perché tutto sommato per fortuna sta bene anche se è dovuta andare all’ospedale per un trauma cranico. “Poteva andarmi decisamente peggio”, ha commentato sollevata. . “Se il gatto avesse avuto le unghie fuori mi avrebbe causato graffi e altre conseguenze che si sarebbero aggiunte al colpo, pesante”. Ha aggiunto.

Ovviamente l’attenzione adesso va anche al gatto. Che fine ha fatto? Niente paura: come volevasi dimostrare, il gatto dalle sette vite ne è uscito illeso ed è stato ripreso dalla sua padrona, anche lei sconvolta da ciò che è accaduto. “Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa di questo tipo”. Ha concluso Zita che sicuramente lo racconterà per tutta la vita.