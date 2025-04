Fiori d’arancio per la coppia più discussa della tv italiana: l’annuncio arriva dai social e ha scatenato l’entusiasmo del web.

Potrebbero arrivare presto i fiori d’arancio per una delle coppie più discusse della tv. Il condizionale è d’obbligo, ma diventano sempre più insistenti le voci secondo cui la coppia potrebbe convolare presto a nozze. A riportare la notizia è Deianira Marzano che ha diffuso l’indiscrezione in seguito ad un’altra voce che ha scatenato l’entusiasmo dei fan.

La coppia tv, particolarmente discussa sul web, infatti, non solo potrebbe sposarsi prima del previsto, ma starebbe per allargare la famiglia. Lei che ha sempre desiderato diventare mamma in giovane età starebbe aspettando il primo figlio. Con il matrimonio e l’arrivo di un bambino, la vita della coppia in questione potrebbe cambiare per sempre prima di quanto i fan si aspettavano.

Chi è la coppia tv che è in procinto di sposarsi

Nell’ultimo periodo sono diversi gli amori nati che stanno conquistando le copertine dei giornali di gossip. Tra queste spicca, in modo particolare, quella formata da Tony Effe e Giulia De Lellis. Una relazione nata lontano dalle luci dei riflettori e vissuta da entrambi con molta discrezione prima di annunciare ufficialmente il fidanzamento.

Giovani, ricchi e famosi, pur essendo entrambi molto in vista, vivono con riservatezza la relazione condividendo pochissimo della loro quotidianità. Reduci da un viaggio alle Maldive, tuttavia, sono stati travolti dal gossip. Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da Alessandro Rosica, infatti, Giulia De Lellis sarebbe incinta. Secondo l’esperto di gossip, la coppia darà il dolce annuncio il mese prossimo.

L’arrivo di un figlio, tuttavia, non sarebbe l’unica novità per la coppia che, stando ad un’ulteriore indiscrezione, stavolta lanciata da Deianira Marzano, si sposerà presto. Di fronte alle voci della gravidanza e del matrimonio, i fan si sono letteralmente scatenati. Tuttavia, ad oggi, si tratta di indiscrezioni non confermate. Sia Giulia De Lellis che Tonuy Effe non hanno confermato e non hanno smentito le varie voci preferendo la strada del silenzio.

L’estate 2025, tuttavia, potrebbe portare importanti novità nella vita del rapper e dell’influencer, diventata una delle più amate dal pubblico. Dopo aver conquistato la popolarità come corteggiatrice di Uomini e Donne, dopo aver conquistato tutti partecipando, come concorrente, al Grande Fratello Vip e aver ottenuto il successo desiderato come influencer, per la De Lellis è arrivato il momento di diventare mamma e moglie? I fan lo sperano e attendono l’annuncio.