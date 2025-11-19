La Notte nel Cuore, cambia la vita di Melek: nasce la piccola Zuhal

Le anticipazioni delle prossime puntate de La notte nel cuore svelano come cambierà la vita di Melen con la nascita della piccola Zuhal.

Puntate ricche di pathos e di emozioni quelle de La notte nel cuore che andranno in onda prossimamente. Al centro dei prossimi appuntamenti con la soap opera turca ci saranno Melek e Cihan che vivranno il momento più bello della loro vita che darà il via ad un nuovo capitolo della loro vita. Dopo aver vissuto una piccola crisi dovuta al ritorno dell’ex di Sansalan, Peri, la coppia riuscirà a superare tutto unendosi sempre di più.

Melek e Cihan così, conosceranno finalmente il frutto del loro amore vivendo il momento più bello ed emozionante condividendo ogni istante. Cihan, infatti, assisterà al parto aiutando la donna che ama ad affrontare il parto con maggiore serenità e con più forza e scegliendo per la piccola un nome che ha già un destino.

Anticipazioni La notte nel cuore: il parto di Melek e la reazione di Cihan

Le anticipazioni de La notte nel cuore delle prossime puntate svelano che Cihan, dopo una terribile scoperta, vivrà il momento più bello della sua vita grazie al dono che le farà Melek dando alla luce la loro bambina. Dopo il matrimonio, Cihan e Melek dovranno risolvere diversi problemi. Il ritorno di Peri che si presenterà come la ex di Cihan scatenerà la crisi di Melek. La donna, tuttavia, successivamente farà marcia indietro spiegando che il suo era solo una scherzo ma, in realtà, il suo obiettivo è proprio rubare il marito a Melek.

Tra Cihan e Peri, in passato, c’è stato qualcosa di più importante dell’amicizia ma Cihan non ha mai detto nulla a Melek che, quando lo scoprirà, perderà la fiducia in lui allontanandosi sempre di più. Un giorno, Melek si troverà in gioielleria diventando ostaggio dei rapitori e Cihan farà di tutto per salvare la moglie. Per proteggere lei e la bambina che porta in grembo, Cihan farà da scudo con il suo corpo e sarà colpito da un proiettile finendo in fin di vita in ospedale.

Nelle prossime puntate, le condizioni di Cihan saranno appese ad un filo e Melek avrà paura di perdere per sempre il marito. Fortunatamente, Cihan si salverà e avrà un unico desiderio: riunirsi con la moglie e formare con lei una famiglia. Il giorno in cui Melek comincerà ad avere le contrazioni, correranno insieme in ospedale dove l’uomo assisterà al parto non perdendo nulla del giorno in cui verrà al mondo la piccola Zuhal che si chiamerà come la madre. Una scelta, quella di Melek, che commuoverà Cihan.