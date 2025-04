Novità clamorosa per il cast dell’Isola dei Famosi 2025 in onda a maggio: tra i concorrenti anche la superstar del Grande Fratello.

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025? Manca poco meno di un mese all’inizio della nuova edizione del reality show e, sul web, circolano tantissimi nomi sui quali, tuttavia, ad oggi, non c’è ancora l’ufficialità. Dopo il rischio di un flop senza precedenti per The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi che non sta convincendo il pubblico anche per l’assenza fi personalità forti nel cast, gli autori dell’Isola sono alla ricerca di nomi bomba, in grado sia di incuriosire i telespettatori, ma anche di creare dinamiche che, ad oggi, mancano a The Couple.

Per l’Isola dei Famosi, l’edizione che comincerà a maggio sarà quella della verità dopo il flop dello scorso anno. Nonostante gli ascolti dell’edizione condotta da Vladimir Luxuria non siano stati all’altezza delle edizioni condotte dalla Blasi, Mediaset ha deciso di puntare ancora sull’Isola rinnovando il format e puntando su una conduttrice che, finora, non ha mai condotto un reality ovvero Veronica Gentili. Per il successo del reality, tuttavia, è fondamentale il cast e, secondo alcuni rumors, uno dei nomi di punta potrebbe arrivare direttamente dal Grande Fratello.

Concorrenti Isola dei Famosi 2025: chi arriva dal Grande Fratello

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2025 potrebbe esserci una showgirl, ma soprattutto un’esperta di reality avendo già partecipato al Grande Fratello e, soprattutto, all’edizione spagnola dell’Isola. Ospite del programma Storie di Donne al Bivio, in onda su Rai 2 e condotto da Monica Setta, Carmen Russo ha lanciato la proposta: “Se mi chiamassero ci penserei perché io amo L’Isola che ho fatto ben 3 volte”.

Energica, con tanta voglia di mettersi sempre in gioco, nonostante abbia già fatto l’Isola per ben tre volte vincendo in Spagna, Carmen sarebbe pronta a partire nuovamente per l’Honduras lasciando a casa il marito Enzo Paolo Turchi che ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello e la figlia Maria che farebbe il tifo per lei.

Tra i probabili concorrenti, inoltre, è anche spuntato il nome di Serse Cosmi, allenatore di calcio, noto per il suo carattere irruento e diretto. A lanciare l’indiscrezione, poi confermata dal Corriere dello Sport, è stato Gabriele Parpiglia. Gli altri naufraghi, infine, dovrebbero essere Angelo Fomeo, Antonella Mosetti, Delia Duran, Maria Luisa Jacobelli, Chiara Balistreri, Letizia Paternoster, Dj Shorty. Al momento, tuttavia, non ci sono certezze. Si tratta, infatti, di indiscrezioni non confermate.