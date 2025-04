Svolta nella carriera di Luisa Ranieri? Dopo anni di successi, l’attrice pronta a tuffarsi in una nuova avventura professionale.

Luisa Ranieri è una delle attrici più amate dal pubblico italiano. Dopo aver recitato in tanti titoli di successo al cinema, è diventata anche uno dei volti più popolari della fiction italiana. Luisa Spagnoli, La vita promessa e Le indagini di Lolita Lobosco sono le ultime fiction di cui è stata protagonista l’attrice che ha riscosso un grandissimo successo. Oltre a tornare presto in tv con una nuova stagione di Lolita Lobosco, nella prossima stagione televisiva della Rai, la Ranieri sarà anche la protagonista di una nuova fiction dal titolo La preside.

Tuttavia, l’attrice potrebbe presto tuffarsi in una nuova avventura professionale e mettere da parte per un periodo la carriera di attrice. La Rai, infatti, avrebbe in mente di puntare su Luisa Ranieri come showgirl e l’ultima indiscrezione sta scatenando i commenti del web.

One woman show per Luisa Ranieri? L’indiscrezione della Rai

Luisa Ranieri, nella prossima stagione televisiva, potrebbe essere la protagonista di un one woman show in onda in prima serata su Raiuno. Dopo aver puntato su Gigi D’Alessio e Fiorella Mannoia che, negli ultimi anni, sono stati i protagonisti di alcuni show di grande successo, la Rai avrebbe deciso di puntare anche sulla moglie di Luca Zaingaretti che il pubblico spera di rivedere nei panni de Il commissario Montalbano.

Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo, infatti, pare che la Rai starebbe pensando di affidare all’attrice uno show tutto suo in cui sfoggiare tutto il suo talento artistico. “La Rai la vorrebbe in uno show di prima serata su misura per lei…”, scrive Dandolo. Per il momento, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione che, però, incuriosisce molto i fan.

A tifare per lei, anche in questa veste inedita, sarebbe sicuramente il marito Luca Zingaretti che, recentemente, ospite di Domenica In, ha svelato come è riuscito a conquistarla. “Stavamo girando un film in cui eravamo i due personaggi che avrebbero dovuto innamorarsi, lei all’inizio non era interessata a quei rapporti di set e mi disse: ‘Vediamo che succede dopo’…” – ha detto l’attore a Mara Venier. Per poi concludere così: “Le tentai tutte, alla fine finì il film e abbiamo visto che qualcosa da dire l’avevamo ancora…Io ero imbarazzatissimo, perché mi piaceva proprio tanto, registrare quelle scene di seduzione con una a cui nemmeno piacevo è stato imbarazzante…”.