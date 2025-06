Mauro Corona si lascia andare ad una confessione sulla propria vita privata che lascia tutti a bocca aperta.

Mauro Corona non è solo uno scrittore ma è anche diventato un personaggio televisivo grazie al ruolo di opinionista nei programmi di Bianca Berlinguer. Conosciuto per le sue risposte irriverenti e il suo carattere forte e senza filtri, Mauro Corona ha conquistato il pubblico italiano che lo segue anche nella sua attività di scrittore andando alla scoperta anche di curiosità sulla sua vita privata.

Recentemente, però, lui stesso si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato letteralmente senza parole il pubblico. Il tutto è avvenuto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Ripercorrendo quella che è stata la sua vita, non solo professionale, Corona ha svelato un retroscena sul suo privato.

Mauro Corona e il retroscena sulla vita privata

In occasione dell’uscita del docufilm “La mia vita finché capita”, Mauro Corona ha rilasciato diverse interviste tra cui anche quella al Corriere della Sera. Tra una risposta e l’altra, lo scrittore ha svelato di essersi sposato in chiesa ma di essere letteralmente fuggito dall’altare quando arrivò il momento di ripetere la formula “prometto di esserti fedele sempre”.

“(…) Dissi che non era una cosa possibile, nemmeno sul piano teologico. Perché, per esempio, anche solo con il pensiero si può essere infedeli. Così mi stufai, uscii e andai al bar (…)“, le parole dello scrittore. Corona, poi, rientrò in chiesa e il sacerdote gli fece ripetere solo le parole “sì, lo voglio”.

Sempre in occasione del documentario, Corona ha anche parlato della sua difficile infanzia. I genitori lavoravano come venditori ambulanti e la sua non fu un’infanzia serena e felice come quella di altri bambini a causa dell’atteggiamento del padre. Lo scrittore, infatti, ha raccontato che il padre picchiava la madre come ha raccontato in diverse interviste.

Lo scrittore, inoltre, non ha mai nascosto di aver avuto problemi con l’alcol come ha anche raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso di un’intervista rilasciata a Verissimo. “(…) Ogni tanto ricado, è una vipera che ti morde. Non ne esci più (…)“, ha raccontato alla padrona di casa. E sul futuro, sempre a Verissimo, ha aggiunto: “(…) Ho 74 anni, non so quanto mi resta, vorrei viaggiare in discesa, non più in salita“.

Una vita intensa, dunque, quella di Mauro Corona che, come opinionista continuerà ad essere presente nel salotto di Bianca Berlinguer.