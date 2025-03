Mauro Corona sta vivendo un momento intenso e speciale della sua lunga carriera: la notizia ha entusiasmato i suoi fan

Scrittore best seller, alpinista e scalatore, scultore e da un pò di anni anche opinionista televisivo. Mauro Corona è un’ anima poliedrica ben agganciata alla sua essenza unica e genuina che è quella dell’uomo di montagna senza se e sena ma.

Un uomo di montagna legato alla natura, con la passione per la letteratura. Da quando è ospite fisso a È sempre Cartabianca il talk di approfondimento politico che dalla Rai e passato a Rete Quattro, condotto da Bianca Berlinguer, Corona ha avuto modo di far conoscere un altro lato di sé, quello ironico, scherzoso, e a volte impetuoso e passionale.

Quello che è certo è che l’artista non passa inosservato e in queste settimane si sta lavorando ad un film di cui è il protagonista: “La mia vita finché capita”, dedicato alla vita di Mauro Corona. Diretto da Niccolò Maria Pagani, il film uscirà nelle sale italiane il 5, 6 e 7 maggio per soli tre giorni.

Un traguardo importante

Mauro Corona e Bianca Berlinguer, la coppia “scoppiettante” che non ti aspetti.. Tra i due c’è una bellissima amicizia e stima. Nonostante le celebre litigata del passato quando Corona, colto da un attimo di impeto, nel battibeccare con la giornalista, l’ appellò con il nome di gallina.

Ornai è acqua passata: l’uomo della montagna è stato perdonato e a distanza di anni continua ad essere la presenza fissa nello show della Berlinguer. Come l’avrà presa di questa interessante novità che lo riguarda? Ovviamente Bianca Berlinguer non può che esserne entusiasta. La giornalista lo appoggia ormai in tutto e che ha lottato per averlo con lei in trasmissione.

“La mia vita finché capita”, che è più un documentario che un film vero e proprio, ha la voce narrante è di Giancarlo Giannini, mentre tra i protagonisti ci sono Erri De Luca, Davide Van De Sfroos, Omar Pedrini (che ha curato le musiche) e Piero Pelù, che raccontano il loro rapporto con Corona. Il documentario, della durata di 70 minuti, è ispirato al romanzo “Le Altalene”, di cui vengono riportati alcuni estratti.

Le riprese si sono svolte a Erto, il paese d’origine della famiglia Corona, e il film mostra momenti importanti della sua vita: scalate, scultura, scrittura e riflessioni sulla tutela dell’ambiente e le sfide del mondo moderno. Corona ha annunciato il progetto con entusiasmo, descrivendolo come un mix di letture, arrampicate e contributi di amici stimati. Il film è prodotto da Niccolò Maria Pagani, Anastasia Plazzotta e Luca Da Dalt, distribuito da Wanted Cinema con il supporto della FVG Film Commission – PromoTurismoFVG.