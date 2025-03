A partire dal 30 marzo la RAI propone la fiction “Costanza”. Cosa sappiamo di questo nuovo prodotto televisivo?

La Rai si prepara a lanciare una nuova fiction intitolata “Costanza”, basata sui romanzi di Alessia Gazzola, già nota per “L’Allieva”. La serie debutterà su Rai 1 domenica 30 marzo 2025. ​A poche ore dalla messa in onda, dunque, scopriamo un po’ di dettagli e indiscrezioni su questa fiction che promette di conquistare il cuore degli italiani.

Con “Costanza”, la Rai punta a replicare il successo delle precedenti fiction tratte dai romanzi di Alessia Gazzola, offrendo al pubblico una nuova storia coinvolgente che mescola elementi di mistero, medicina e dinamiche personali. Noi oggi vi daremo qualche chicca. Ma, ovviamente, non resta che sintonizzarsi sulle reti RAI e farsi prendere da questa nuova storia, che mescola vari temi così profondi.

Cosa sappiamo di “Costanza”?

“Costanza” segue le vicende di Costanza Macallè, una giovane paleopatologa siciliana che si trasferisce a Verona per lavorare presso l’Istituto di Paleopatologia. Qui affronta nuove sfide professionali e personali, tra cui la gestione del rapporto con la figlia Flora e l’ex compagno Marco, per il quale prova ancora sentimenti.

Miriam Dalmazio interpreta la protagonista Costanza Macallè. Nel cast figurano anche Marco Rossetti nel ruolo di Marco, l’ex compagno di Costanza, Lorenzo Cervasio, Franco Castellano e Caterina Shulha. ​ La fiction è tratta dalla trilogia di Alessia Gazzola composta da “Questione di Costanza” (2019), “Costanza e buoni propositi” (2020) e “La costanza è un’eccezione” (2022). Non è ancora chiaro se l’adattamento seguirà fedelmente le trame dei libri o apporterà modifiche per esigenze televisive.

Le riprese si sono svolte principalmente a Verona, con scene girate anche presso il Castello di Montorio, che offre uno sfondo suggestivo alle vicende della protagonista. La prima stagione di “Costanza” è composta da 8 episodi, trasmessi in quattro prime serate su Rai 1, con due episodi ogni domenica sera. Dopo la messa in onda, le puntate saranno disponibili su RaiPlay per la visione on demand. Un ottimo modo per gustarsi nuovamente gli episodi oppure per recuperarli, qualora non si sia riusciti a sintonizzarsi in diretta per la visione.

“Costanza” rappresenta il secondo adattamento televisivo dei romanzi di Alessia Gazzola da parte della Rai, dopo il successo de “L’Allieva”. La scelta di Miriam Dalmazio come protagonista è stata accolta positivamente, considerando la sua esperienza in altre serie di successo come “Che Dio ci aiuti” e “Il commissario Montalbano”. ​