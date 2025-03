Dal 20 marzo, Netflix ospita una serie gialla prodotta da Shonda Rhimes che ha già conquistato critica e pubblico. Scopriamo qualcosa in più

La produzione di Shonda Rhimes si distingue per la sua capacità di mescolare suspense e umorismo, creando una narrazione avvincente che tiene lo spettatore incollato allo schermo. La regia attenta e la sceneggiatura ben scritta contribuiscono a creare un ritmo incalzante, mentre la caratterizzazione dei personaggi aggiunge profondità alla storia.​

Quella di cui vi parliamo oggi si rivela una serie imperdibile per gli amanti del genere giallo e per chi apprezza le produzioni di Shonda Rhimes. Con una trama avvincente, personaggi ben delineati e una sottile critica sociale, la serie offre un’esperienza di visione coinvolgente e stimolante. Uzo Aduba brilla nel ruolo di Cordelia Cupp, confermando ancora una volta il suo talento e la sua versatilità come attrice.

Il “giallo” targato Netflix

La serie si intitola “The Residence”. Al centro della trama troviamo la detective Cordelia Cupp, interpretata magistralmente da Uzo Aduba, nota per il suo ruolo in “Orange Is the New Black”.​ La storia prende il via durante una sontuosa cena di Stato alla Casa Bianca, organizzata dal presidente statunitense, caratterizzato dalla particolarità di essere apertamente gay. L’evento, volto a migliorare le relazioni diplomatiche con l’Australia, viene sconvolto dal ritrovamento del corpo senza vita di A.B. Wynter, l’usciere capo della residenza presidenziale. Per mantenere la discrezione e non allarmare gli illustri ospiti, viene chiamata Cordelia Cupp, una detective rinomata per il suo acume e la sua passione per il birdwatching, che le conferisce un’attenzione ai dettagli fuori dal comune.

La narrazione alterna momenti presenti, rappresentati da un’udienza presieduta dal senatore Aaron Filkins (interpretato dal comico Al Franken), a flashback che ricostruiscono gli eventi della fatidica serata. Durante l’udienza, vengono interrogati vari personaggi chiave, tra cui l’investigatore federale Edwin Park (Randall Park) e Jasmine Haney, successore della vittima. La senatrice Margery Bay Bix emerge come figura determinata a dimostrare un possibile insabbiamento da parte del consigliere presidenziale Harry Hollinger (Ken Marino).​

Uzo Aduba offre un’interpretazione brillante di Cordelia Cupp, una donna audace e perspicace che non esita a sfidare l’autorità con il suo spirito arguto. La sua capacità di osservare minuziosamente ogni dettaglio la rende una detective formidabile, ricordando per certi versi il celebre Hercule Poirot. Le sue battute sagaci e il comportamento imperturbabile aggiungono una nota di leggerezza alla tensione investigativa.​

“The Residence” non è solo un giallo ben congegnato, ma offre anche una sottile satira politica. La rappresentazione di una Casa Bianca guidata da un presidente gay e popolata da personaggi con segreti e ambizioni nascoste offre uno spaccato intrigante delle dinamiche di potere e delle apparenze nel contesto politico contemporaneo. La serie esplora temi come l’ipocrisia, le lotte di potere e le facciate mantenute per il pubblico, offrendo allo spettatore una riflessione critica sulla politica odierna.​