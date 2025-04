Papa Francesco ha incontrato J. D. Vance in visita in Italia, oggi però le immagini di quel video sono molto toccanti, il Papa era molto turbato.

Dopo aver impartito la tradizionale benedizione pasquale dalla Loggia, Papa Francesco ha voluto incontrare di persona le migliaia di fedeli radunati in Piazza San Pietro, percorrendo la piazza a bordo della papamobile. Ovviamente le sue condizioni erano già molto complesse.

Il Pontefice è tornato tra i suoi fedeli per celebrare la Pasqua, un gesto che ha avuto un significato particolare dopo i recenti problemi di salute. Dopo la benedizione dalla Loggia, ha scelto di scendere tra la folla, salutando e benedicendo i presenti durante un lungo tragitto in papamobile.

Papa Francesco e l’incontro con J. D. Vance: il video

In mattinata, prima di recarsi in Piazza San Pietro, Papa Francesco ha ricevuto a Casa Santa Marta il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, per uno scambio di auguri pasquali. L’incontro, avvenuto a sorpresa, ha preceduto la benedizione papale. Dalla Loggia, il Papa ha pronunciato solo poche parole, ma la sua presenza fisica, nonostante la convalescenza, è stata percepita come un messaggio potente. Era da mesi che non si vedeva il Pontefice salutare i fedeli e benedire i bambini a bordo della papamobile. Il vicepresidente Vance, cattolico, si trovava in Vaticano per il terzo giorno consecutivo, dopo aver partecipato alla Passione in basilica il venerdì e incontrato il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin il sabato.

Al centro delle preghiere del Papa, il dolore per le guerre che affliggono il mondo. Ha lanciato un appello al disarmo, sottolineando che «nessuna pace è possibile senza un vero disarmo! L’esigenza che ogni popolo ha di provvedere alla propria difesa non può trasformarsi in una corsa generale al riarmo».

Ha espresso profonda preoccupazione per la situazione in Terra Santa, definendo la situazione a Gaza «una drammatica e ignobile situazione umanitaria» e denunciando «il crescente clima di antisemitismo che si va diffondendo in tutto il mondo». Ha quindi rivolto un appello «alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente, che ha fame e che aspira ad un futuro di pace!». Un pensiero è stato rivolto anche alla «martoriata Ucraina», auspicando «una pace giusta e duratura». Tuttavia, il Papa non ha menzionato la tregua pasquale annunciata dal presidente russo Vladimir Putin.

Un momento di dolore che oggi accomuna il mondo intero, anche la Politica. Quel video però sembra quasi fare da premonitore per quanto accaduto tristemente alcune ore dopo.