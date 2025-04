Dopo l’ultima apparizione tv nello studio de La volta buona, si prende una pausa dalla tv: l’annuncio in diretta.

Annuncio in diretta nello studio de La volta buona dove Caterina Balivo è stata spiazzata dalle dichiarazioni del suo ospite che, nel corso di un’intervista toccante, ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla tv. Dopo aver rilasciato diverse interviste negli ultimi mesi, parlando anche della propria vita privata, l’ospite della Balivo ha deciso di allontanarsi dal piccolo schermo e tornare a quella che era, fino a pochi anni fa, la sua vita.

Dichiarazioni inaspettate quelle dell’ospite del programma di Raiuno che, in poco tempo, sono diventate virali. La scelta, però, è stata ben compresa dal pubblico che ha capito le motivazioni che l’hanno portato a prendere tale decisione.

La volta buona: chi ha annunciato l’addio alla tv

Negli ultimi mesi, insieme a mamma Eleonora Giorgi e al fratello Paolo Ciavarro, Andrea Rizzoli è stato più volte ospite in tv. Da Verissimo a La vita in diretta, da Domenica In a La volta buona, Andrea Rizzoli ha raccontato il periodo trascorso accanto alla mamma durante la malattia svelando anche dettagli inediti dei momenti in famiglia vissuti con l’attrice, venuta a mancare il 3 marzo 2025 dopo aver lottato con tutte le sue forze contro il tumore al pancreas.

A distanza di quasi due mesi dalla morte della mamma, ospite di Caterina Balivo, nello studio de La volta buona, Andrea Rizzoli ha annunciato di non voler più apparire in televisione tornando a quella che è sempre stata la sua vita prima che la mamma si ammalasse. “Non voglio diventare io stesso un contenuto”, ha detto nel salotto del programma di Raiuno.

“Sono stato felicissimo di aver promosso il libro e di aver potuto parlare di mamma però io faccio l’autore, lo sceneggiatore, produco contenuti, non voglio diventare io stesso un contenuto. Io non vorrei diventare come l’ospite in casa che dopo alcuni giorni puzza. La gente ha un ricordo bellissimo di mamma Eleonora, noi figli abbiamo fatto quello che lei ci ha chiesto fino alla fine, credo che adesso ognuno deve tornare ai propri mestieri“, ha aggiunto Andrea Rizzoli che non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo lasciando le luci dei riflettori alla mamma e al fratello Paolo.

Quello di Andrea Rizzoli, tuttavia, non è un addio definitivo alla tv. Il primogenito di Eleonora Giorgi, infatti, ha lasciato le porte aperte ad un ritorno sul piccolo schermo in occasione dell’anniversario della morte della mamma.