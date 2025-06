Una clamorosa decisione di Mediaset fa felice Stefano de martino: palinsesti stravolti, cosa sta per accadere.

Stefano De Martino sempre più re indiscusso della televisione italiana. Dopo aver confermato il suo addio alla conduzione di stasera tutto è possibile che tornerà in onda su Raidue nella prossima stagione televisiva ma con una conduzione nuova, Stefano De Martino riceve una notizie che potrebbe accrescere ulteriormente i suoi successi.

Dallo scorso settembre ad oggi, al timone di Affari tuoi, De Martino ha convinto tutti regalando alla Rai ascolti altissimi al punto che, nella prossima stagione, si pensa anche ad un programma in prima serata tutto per lui. Tuttavia, l’anno lavorativo di De Martino non si è ancora concluso perché il conduttore napoletano continuerà ad andare in onda ancora per diverse settimane e, alla luce di questo, arriva da Mediaset una notizia che rende felice l’ex ballerino di Amici.

Stefano De Martino, futuro segnato: cosa sta accadendo

Il futuro di Stefano de Martino sarà sicuramente sulle reti Rai. La Tv di Stato ha deciso di puntare sul talento del conduttore napoletano e, finora, sta avendo ragione al punto da aver deciso di continuare a mandare in onda Affari tuoi per tutto il mese di giugno. Inizialmente, voci di corridoio parlavano addirittura di un prolungamento fino alle prime due settimane di luglio, ma a quanto pare non sarà così.

Stefano De Martino e Affari tuoi si congederanno dal pubblico il prossimo 26 giugno per poi tornare regolarmente in onda a settembre. Per tutta la stagione, il conduttore napoletano ha sfidato Striscia la notizia con cui ha sempre vinto la gara degli ascolti. Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, non è riuscito a battere la concorrenza dello show preserale di Raiuno, campione indiscusso degli ascolti.

Per le prossime settimane, il successo potrebbe essere ancora più importante perché Mediaset ha deciso di mandare in onda Striscia la Notizia solo fino al 6 giugno. Successivamente, il tg satirico, come ogni anno, sarà sostituito da Paperissima Sprint. Gli ascolti di Affari tuoi, dunque, senza la concorrenza di Striscia potrebbero essere ancora più alti.

Le decisioni sul palinsesto estivo di Mediaset rendono felici anche Alberto Matano che, con La vita in diretta, andrà in onda per tutto giugno, ma la sfida con Pomeriggio 5 di Myrta Merlino durerà solo fino al prossimo 6 giugno. Insomma, prima di dare ufficialmente il via al palinsesto estivo, la Rai punterà ancora per qualche settimana sui programmi invernali che hanno conquistato tutti.