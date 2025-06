Temptation Island continua ad essere uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico per la gioia di Filippo Bisciglia che raddoppia.

Temptation Island non è ancora cominciato, ma sul web non si parla d’altro. Come ogni anno, il programma dell’amore è attesissimo dal pubblico che, da giovedì 3 luglio, è pronto a seguire le avventure delle sette coppie che hanno deciso di mettere alla prova il rapporto vivendo per ventuno giorni in due villaggi diversi, convivendo con bellissimi tentatori e affascinanti tentatrici.

Dopo il flop di The Couple e gli ascolti sempre più in ribasso dell’Isola dei Famosi 2025, Temptation Island rappresenta una boccata d’aria fresca per Mediaset che punta tutto sul programma condotto da Filippo Bisciglia al punto da aver deciso di trasmettere anche un’edizione invernale con cui aprire ufficialmente il palinsesto televisivo 2025/2026.

Temptation Island: arriva l’edizione invernale, quando andrà in onda

L’edizione 2025 di Temptation Island in partenza da giovedì 3 luglio regalerà tanti colpi di scena al pubblico. Ad anticiparlo è lo stesso Filippo Bisciglia che, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha rilasciato dichiarazioni che sono diventate già virali: “Per una delle coppie protagoniste è successo qualcosa che non era mai accaduto in tutte le edizioni precedenti di Temptation Island”.

Parole che hanno scatenato un’immensa curiosità da parte del pubblico che è pronto a seguire le avventure delle sette coppie protagoniste che, con i vari video di presentazione, sono già diventati virali.

Un successo annunciato, dunque, quello di Temptation Island 2025 al punto che Pier Silvio Berlusconi e Mediaset si affidano ancora al programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non solo per risollevare gli ascolti, ma anche per iniziare nel migliore dei modi la prossima stagione televisiva.

Come fa sapere Amedeo Venza, infatti, Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda anche un’edizione invernale di Temptation Island che dovrebbe essere trasmessa a settembre. Non è da escludere che la nuova edizione del programma dell’amore possa andare in onda contemporaneamente alla nuova edizione del Grande fratello che tornerà in onda già a settembre sempre con la conduzione di Alfonso Signorini che, oltre ad avere nuovi concorrenti, potrebbe avere anche due nuove opinioniste.

“A settembre ci sarà Temptation Island Winter…”, fa sapere Amedeo Venza. Per avere, tuttavia, l’ufficialità dell’edizione invernale di Temptation Island è necessario aspettare la presentazione dei palinsesti ufficiali di Mediaset prevista per i primi di luglio. Quel che è certo è che Temptation Island resta un punto fermo delle reti Mediaset.