Grandi manovre in casa Mediaset dove appare in bilico la posizione di Gerry Scotti: ecco chi potrebbe sostituirlo.

Gerry Scotti è un punto cardine di Mediaset da anni. Con il suo sorriso e la sua professionalità è diventato il re dei quiz entrando nelle case degli italiani con i game show più amati come Chi vuol essere milionario, Caduta libera e recentemente con la nuova edizione de La ruota della fortuna. Dopo anni di straordinari successi, però, per Gerry Scotti potrebbe essere arrivato il momento di cambiare.

In vista della prossima stagione televisiva, ci sono importanti manovre sia in casa Rai che in casa Mediaset. Con un big pronto a sbarcare su canale 5, un altro potrebbe salutare il proprio pubblico. La presenza di Gerry Scotti, infatti, pare non sia così scontata.

Il futuro di Gerry Scotti a Mediaset: spunta la clamorosa indiscrezione

Da anni, sia canale 5 che Raiuno puntano tantissimo sui game show del preserale. Se la Rai punta decisamente tutto sull’Eredità, attualmente condotta da Marco Liorni, Mediaset punta su Avanti un altro di Paolo Bonolis e sugli show di Gerry Scotti ovvero Caduta Libera e La ruota della fortuna che si alternano durante la stagione.

Nella prossima stagione televisiva, però, tutto potrebbe cambiare perché Gerry Scotti potrebbe lasciare la conduzione di Caduta libera con cinque conduttori pronti a soffiargli il posto. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Bubinoblog, infatti, in casa Mediaset si starebbe già pensando al palinsesto per la prossima stagione e, a quanto pare, Caduta libera potrebbe avere un nuovo padrone di casa.

Il game show ha debuttato su canale 5 con la conduzione di Gerry Scotti che è alla guida anche delle puntate attualmente in onda. L’idea, tuttavia, sarebbe quella di affidare Caduta libera ad un collega di Gerry Scotti che, invece, guiderebbe La ruota della fortuna in access prime time avendo un unico obiettivo: quello di frenare l’incredibile successo di Stefano De Martino con Affari tuoi.

Raiuno, infatti, con Affari tuoi e Stefano De Martino non conosce rivali avendo vinto sempre la sfida degli ascolti con Striscia la Notizia i cui risultati sono lontani da quelli di un tempo. In casa Mediaset, così, si pensa ad un cambiamento radicale del palinsesto che potrebbe portare Gerry Scotti a diventare il rivale diretto del conduttore napoletano.

Una sfida ardua ma non impossibile considerando l’affetto che il pubblico nutre per Scotti e per un format come La ruota della fortuna. Per il momento , tuttavia, resta solo un’ipotesi.