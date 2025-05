Mediaset si sta preparando ad uno degli eventi musicali più attesi dell’anno e ha chiamato lei, volto amatissimo della Rai

E’ tempo di concerti e dei grandi eventi televisivi, che anche quest’anno si preparano a deliziare il pubblico con serate indimenticabili. C’è un notizia diventata virale in queste ultime ore che mette al centro uno dei volti più amati della Rai insieme a Mediaset: un connubio che fa scintille.

Nonostante negli anni ci siano stati già di “incursioni” e “scambi” di presentatori tra le due grosse aziende televisive – l’ultima memorabile è stata la presenza di Gerry Scotti sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo – la novità ha scatenato la curiosità di tutti.

l’8, il 10 e l’11 maggio presso Palazzo Te a Mantova, si esibirà il Volo con l’evento Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo di cui le registrazioni sono di uso esclusivo di Mediaset che prossimamente trasmetterà su Canale 5. E a sorpresa, tra i presentatori dello show ci sarà proprio lei, Antonella Clerici.

Un ritorno inatteso

Antonella Clerici sarà una delle tre conduttrici dello show musicale Il Volo – Tutti per Uno: Viaggio nel Tempo, prossimamente in onda in prima serata su Canale 5, con Vanessa Incontrada e Lorella Cuccarini.

Il programma, dedicato a Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble), sarà articolato in tre serate, ciascuna condotta da una di loro, con lo scopo di offrire per ogni puntata varietà e stile differenti. Antonella Clerici, storica conduttrice Rai che come ricorderanno bene i fan, anche madrina del celebre trio, visto che ben 16 anni fa lo ha lanciato verso una carriera di successo da Ti Lascio una Canzone, fa il suo (nuovo) debutto nell’azienda del biscione. Tuttavia rimane legata alla Rai, dove tornerà a settembre con un nuovo programma musicale, Jukebox – La Notte delle Hit.

Il programma sarà registrato in una nuova location prestigiosa che prende il posto dell’Arena di Verona e prevede un “viaggio nel tempo” attraverso la musica e la carriera de Il Volo, con performance, ospiti e uno stile narrativo differente in ogni puntata.

La reazione della Rai alla partecipazione della Clerici su Canale 5 è stata positiva: l’azienda ha confermato la fiducia in lei rinnovando la collaborazione e affidandole un altro programma. Nulla da temere dunque per i fedeli fan di Antonella Clerici che la ritroveranno nel suo ambiente familiare della casa del bosco. La conduttrice ha avuto una parentesi nella Tv privata fondata da Silvio Berlusconi nella stagione 1999-2000 alla conduzione del programma “Ma quanto costa?“