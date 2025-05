Il ritorno di Simona Ventura a L’Isola dei Famosi non è privo di qualche “contusione”, metaforicamente parlando, per la celebre conduttrice.

È stata proprio lei, Simona Ventura, la prima conduttrice in assoluto del reality, quando L’Isola dei Famosi andava in onda sulla Rai, ai suoi tempi d’oro, quando macinava ascolti stellari e rappresentava un format ancora fresco e curioso, capace di trasformare i Vip in vere e proprie icone o di lanciare nuovi volti nel mondo dello spettacolo.

Un esempio eclatante è quello di Belén Rodriguez, che proprio in una delle edizioni dell’Isola condotte da “Super Simo” ha trovato la fama che l’ha poi portata verso una carriera straordinaria nel mondo dello showbiz. Oggi, però, i tempi sono cambiati: i reality faticano a restare in piedi e si fa di tutto per riaccendere quell’appeal che un tempo li rendeva irresistibili.

Anche quest’anno L’Isola dei Famosi si prepara a tornare con una nuova stagione, la diciannovesima, ormai da tempo in onda su Canale 5 e con una nuova conduzione: Veronica Gentili. Tuttavia, Mediaset ha deciso di giocare anche la carta della nostalgia, richiamando Simona Ventura nel ruolo di opinionista. Non è la prima volta che la conduttrice torna nello show: in passato, infatti, è stata anche concorrente.

Ridotto il cachet di Simona Ventura?

Simona Ventura torna a L’Isola dei Famosi su Mediaset come conduttrice al fianco di Veronica Gentili. Una notizia che arriva con indiscrezioni che non sono passate inosservate. Come si legge su Adnkronos questa decisione avrebbe avuto delle conseguenze economiche per la presentatrice: la Rai le avrebbe decurtato parte del compenso previsto dal suo contratto, in quanto avrebbe rinunciato a un impegno in prima serata previsto dal contratto stesso.

“Nel contratto di Ventura con Rai era previsto un suo impegno di prime time, oltre a Citofonare Rai2…Di qui la decisione della Rai di decurtare il contratto dopo aver dato l’ok al suo impegno a L’Isola dei Famosi…” Si legge sulla testata diretta da Zoroddu.

Inoltre Simona Ventura ha ottenuto il permesso dalla Rai per partecipare a “L’Isola dei Famosi” ma a patto che il programma non vada in onda il lunedì, perchè troppo vicino alla messa in onda domenicale del suo programma su Rai2, “Citofonare Rai2“. In passato, Ventura aveva già ottenuto una deroga dalla Rai per poter essere ospite fissa a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, nonostante fosse in onda lo stesso giorno del suo programma Rai. Né la Rai né Ventura hanno confermato o smentito ufficialmente queste voci.