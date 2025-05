Amadeus ha annunciato che sta per tuffarsi in una nuova sfida: il celebre conduttore si è definito un pioniere

Forse un gigante in una casetta ha bisogno di tempo per trovare la sua posizione comoda, ma Amadeus non si abbatte se dalla visibilità del grande pubblico popolare della Rai è passato ad una vetrina più esigente, di nicchia, come quella del Nove.

Il presentatore rimpiazzato da Stefano De Martino ad Affari Tuoi e da Carlo Conti al Festival di Sanremo va per la sua strada e in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e canzoni ha fatto sapere che ormai per lui è una sfida dietro l’altra, seppur stimolante.

Dopo il flop di Chissà chi è il programma che con un altro nome, nella Tv di Stato macinava ottimi ascolti, e che non ha retto la competizione con il “programma dei pacchi”, numero uno in assoluto dell’ access prime, Ama guarda oltre l’ orizzonte italiano e fa una scelta con rinnovato entusiasmo.

Il nuovo show di Amadeus

Il 14 maggio è un giorno speciale per Amadeus, perchè tolti i panni di giudice di Amici, ritorna sempre sul canale Nove, con un nuovo show tutto suo., dal titolo “Like a Star“. Si tratta di un talent: “Ho visto la versione inglese e mi sono entusiasmato…I concorrenti si esibiscono in gruppi di tre e ogni squadra interpreta una canzone del cantante preferito…” Ha rivelato a Sorrisi e Canzoni aggiungendo che non sarà una copia di Tale e Quale Show, ma una gara tra persone che non solo amano la musica, ma che grazie alla musica hanno cambiato la loro vita.

Il conduttore ha specificato che Warner Discovery per lui rappresenta una continua sfida “Sto vivendo una sfida stimolante in un canale come Nove che non era conosciuto per lo spettacolo o i varietà…” Prima di aggiungere : “Mi sento un pioniere…Lo faccio con serenità e un pizzico di audacia…È giusto provare cose nuove…”

Like a Star quindi è una nuova opportunità per Amadeus, un rilancio che mette sul tavolo artisti interessanti, cominciando dal cast della giuria composta da Serena Brancale, Rosa Chemical ed Elio delle Storie Tese. Amadeus non si è risparmiato nell’esprimere il suo entusiasmo per l’ esperienza di Amici. Un’ esperienza speciale per lui, una grande opportunità: “E’ stata la prima volta e ammetto che lo avrei fatto solo per Amici…Devo ringraziare Maria De Filippi per avermi fatto vivere questa esperienza in mezzo a tanti giovani e Mediaset per avermi dato ospitalità…”