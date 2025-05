Maria De Filippi è un pilastro della televisione italiana, uno di quei volti che sembra nato per stare in televisione e che quasi non invecchia.

Ci sono volti a cui siamo ormai abituati, familiari come fosse parte del nostro quotidiano e che sembrano non cambiare mai, immutati dal tempo. Che poi, magari guardando con più attenzione, qualcosa è cambiato in realtà, il tempo lascia il suo inesorabile segno su tutti i volti.

Giorno dopo giorno, invecchiano assieme a noi, accompagnandoci lungo tutto un percorso di vita, diventando, chi più, chi meno, parte di qualcosa di unico. Lo stesso vale per quei volti che siamo abituati a vedere attraverso il filtro dello schermo, i nostri attori preferiti, le nostre presentatrici d’elezione.

Maria De Filippi, com’è cambiata nel tempo?

Uno degli esempi più calzanti è sicuramente Maria De Filippi, da sempre un punto fermo della TV, una presenza familiare che ci accompagna da decenni. Sin dai primi passi in televisione, Maria si è sempre distinta per il suo stile ormai iconico: capelli corti, trucco semplice, quasi acqua e sapone.

Ciononostante, il suo stile si è evoluto col tempo, crescendo con lei, adattandosi ai ruoli sempre più importanti che ricopriva, diventando uno dei suoi biglietti da visita. Dagli anni ‘90 a oggi, Maria ha lasciato lo stile più androgino degli inizi per un vestiario più ricercato, elegante e ovviamente, femminile.

Quello che sembra, però, non cambiare mai, è sicuramente il suo viso, a cui il tempo pare aver concesso una pausa. Eppure, Maria stessa ha ammesso di aver fatto qualche ritocco qua e là, ma tutto in pure stile De Filippi, senza esagerazioni o cadute di stile.

Niente sorprese à la Extreme Makeover, ma giusto qualche dettaglio, qualche correzione per limitare gli effetti del tempo e dell’età sulla pelle. Effetti di cui Maria non si è mai vergognata, ma si sa, la vita sul palcoscenico ha il suo costo e il conto va pagato.

La stessa De Filippi ha ammesso di aver fatto uso solo di Botox, per eliminare qualche ruga di troppo, il resto è solo make-up. In passato, ha raccontato di avere un calazio all’occhio sinistro, un deposito di grasso che copre col trucco, da qui l’effetto lifting sulla pelle.

Eppure, anche Maria è finita sotto i ferri, precisamente per un intervento di blefaroplastica alla palpebra, per eliminare degli xantelasmi che si ritrovava a dover nascondere. Niente di drastico, quindi, solo un leggero cambiamento, legato tra l’altro, più alla salute che alla vanità.

Alla fine, il vero segreto di bellezza di Maria De Filippi è solo uno stile di vita rigoroso, sport, alimentazione sana e cura continua. Difatti, guardandola oggi, Maria rimane una di quelle donne che neanche il miglior chirurgo riuscirebbe a ricreare, unica e iconica come poche, naturale fin dove possibile.