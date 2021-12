Uncharted: il trailer del nuovo film con Tom Holland

L’uscita di “Uncharted”, nuovo film di Ruben Fleischer, per le sale italiane è fissata al prossimo 17 febbraio. Nel cast ci sono Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Tati Gabrielle e Antonio Banderas. Nel film Holland veste i panni del ladro Nathan Drake, discendente del celebre Francis Drake, reclutato per recuperare un’antica fortuna che lo porterà in giro per il mondo. Il film prende vita dall’omonima serie di videogames prodotti dalla Naughty Dog e creati da Amy Hennig.

La produzione del film è stata particolarmente lunga, poiché si parlava della possibilità di fare una trasposizione cinematografica di “Uncharted” già nel 2008. Allora Mark Wahlberg era stato preso in considerazione proprio per il ruolo del protagonista, Nathan, mentre nel film di Fleischer lo troviamo nei panni del mentore Victor “Sully” Sullivan.

Uncharted, la sinossi

L’astuto ladro Nathan Drake (Tom Holland) viene reclutato dall’esperto cacciatore di tesori Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) per recuperare una fortuna persa da Ferdinando Magellano 500 anni fa. Quello che inizia come un furto diventa una corsa mozzafiato in giro per il mondo per raggiungere il tesoro prima dello spietato Moncada (Antonio Banderas), di cui ritiene di essere il legittimo erede. Se Nate e Sully riusciranno a decifrare gli indizi e risolvere uno dei misteri più antichi della storia, troveranno un tesoro di 5 miliardi di dollari e forse anche il fratello, scomparso da tempo, di Nate… solo se impareranno a lavorare insieme.

Uncharted, il trailer