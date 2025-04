Dopo anni di vita insieme, Albano e Loredana Lecciso spiazzano il pubblico con un clamoroso annuncio: accade tutto in diretta.

Albano e Loredana Lecciso, insieme da più di 25 anni, sono stati ospiti della puntata di Domenica In trasmessa il 27 aprile 2025 e, proprio nel salotto di Mara Venier, hanno spiazzato il pubblico con un annuncio. Dopo la fine del matrimonio con Romina Power, il cantante di Cellino San Marco ha ritrovato l’amore proprio con Loredana Lecciso con cui ha formato una famiglia con la nascita di Jasmine, attualmente concorrente di The Couple, e di Albano Junior.

Una storia vissuta inizialmente sotto le luci dei riflettori e che, negli ultimi anni, è diventata più discreta. La Lecciso, infatti, ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo dedicandosi alla famiglia e mostrandosi in tv solo in poche occasioni. Una è stata proprio quella che le ha offerto Mara Venier a cui si è raccontata con il compagno di vita.

Albano e Loredana Lecciso: cosa hanno raccontato a Domenica in

Complici, uniti e innamorati, Albano e Loredana Lecciso hanno scelto l’amica Mara Venier per raccontare il loro amore. Il cantante di Cellino San Marco si lascia così andare ad una dichiarazione in diretta nei confronti della mamma dei suoi ultimi, due figli. “Loredana merita di essere qui oggi perché mi ha dato due figli straordinari, una vita mai banale, una continuità, mi ha dato la rinascita, e io l’ho data a lei“, afferma l’artista che poi riceve i ringraziamenti della compagna per il supporto che le dà ogni giorno in tutti gli aspetti della loro vita insieme.

Albano e Loredana, così, raccontano di essersi incontrati per la prima volta davanti ad una scuola perché i figli frequentavano lo stesso istituto. La Lecciso, infatti, quando ha incontrato Albano era già mamma di Brigitta, nata da una relazione precedente e che oggi è una donna sposata. Dal primo incontro all’inizio della storia d’amore il passo è breve.

Il sentimento travolge la coppia che allarga la famiglia prima con la nascita di Jasmine e poi con quella di Albano Junior. La coppia convive nella splendida tenuta di Carrisi ma non si è mai sposata. Più volte, tuttavia, il gossip ha parlato di matrimonio, ma cosa c’è di vero?

“Noi siamo sposati da tre giorni dopo il primo incontro, senza bisogno di carte” dice Al Bano, e la Lecciso aggiunge: “Il nostro è un matrimonio quotidiano e libero, non ci sono vincoli burocratici però ci scegliamo ogni giorno. Se stiamo ancora insieme ci sarà un perché, anche se abbiamo entrambi dei caratteri forti: lui è forte e costante, io sono forte ma altalenante e infatti mi chiama yo-yo” dice Loredana