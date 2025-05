Grandi sorprese aspettano i fan di Un professore, fiction RAI che sta per tornare sul piccolo schermo con una nuova stagione.

Il mondo delle serie TV è in continua evoluzione e anche le grandi fiction RAI non fanno differenza, riuscendo a tenere incollati gli spettatori. Ogni nuovo episodio un scoperta, ogni stagione in più una novità, che rinnova e sconvolge gli equilibri creati in precedenza, con nuove storie.

Anche una delle fiction più amate dal pubblico italiano è pronta a tornare con una terza stagione ricca di novità, almeno così sembra. “Un Professore” si prepara a tornare su Rai 1 con la sua terza stagione, confermando Alessandro Gassmann nel ruolo del carismatico protagonista Dante Balestra.

Un professore 3, grandi nomi in arrivo

Le riprese della nuova stagione sono iniziate il 24 febbraio 2025, proprio nel giorno del 60° compleanno dell’attore, che ha festeggiato sul set. La messa in onda dei nuovi episodi è programmata per l’autunno 2025, mancano quindi pochi mesi all’annuncio ufficiale della data di uscita.

Tra le novità più importanti che saranno introdotte nella terza stagione ci sono sicuramente alcuni nomi molto interessanti che si andranno a unire al cast. Prima tra tutti, Nicole Grimaudo che vestirà i panni di Irene Alessi, la nuova preside che dirigerà il liceo Leonardo Da Vinci.

Sembra che il suo personaggio si troverà a dover decidere quale approccio adottare verso gli studenti del liceo, alternando tra uno stile più severo e uno comprensivo. Altra new entry nel cast sarà Dario Aita che interpreterà Leone Rocci, anche lui nuova aggiunta al corpo studenti, stavolta come professore di fisica.

Stavolta il buon Dante Balestra potrebbe avere un degno avversario, che rischia di sconvolgere le dinamiche dell’intero istituto, lasciando in segno indelebile. Continuiamo poi col giovane Filippo Brogi, che sarà il volto di un nuovo studente appena iscritto al liceo Leonardo Da Vinci.

Una nuova presenza che potrebbe alterare le storie e le relazioni dei personaggi più giovani di Un professore 3, ma resta ancora tutto da vedere. Nel frattempo, i fan di lunga data della serie possono tirare un sospiro di sollievo per alcune riconferme all’interno del cast, che quindi rivedremo.

Rimandati a settembre, circa, abbiamo Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita, Nicolas Maupas nei panni di Simone Balestra e Damiano Gavino che interpreta Manuel Ferro. La loro presenza nel cast assicura quindi che le trame legate ai loro personaggi hanno ancora qualcosa da raccontare durante Un professore 3.