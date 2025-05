A distanza di oltre dieci anni, le parole della sorella di Papa Francesco continuano a risuonare, quasi come una profezia.

Nel marzo del 2013, il mondo cattolico è stato scosso dall’elezione di Jorge Mario Bergoglio come Papa Francesco, il primo pontefice latinoamericano.

In quel momento storico, la sorella più giovane di Jorge, María Elena Bergoglio, ha rilasciato un’intervista che ha svelato non solo il lato intimo del Papa, ma anche le sue previsioni sul futuro della Chiesa. A distanza di oltre dieci anni, le parole di María Elena continuano a risuonare, quasi come una profezia.

La sorella del Papa. Maria Elena e la sua dichiarazione “profetica” quando Jorge Bergoglio divenne Francesco

María Elena, affettuosamente chiamata “Mariela” dai suoi cari, è l’ultima di cinque fratelli della famiglia Bergoglio e l’unica ancora in vita. La sua vita è stata profondamente influenzata da Jorge, che ha dodici anni più di lei. Nonostante la distanza creata dall’incarico papale di Jorge, i due hanno mantenuto una relazione affettuosa, comunicando regolarmente e condividendo momenti di famiglia.

La vita di María Elena a Ituzaingó, un sobborgo di Buenos Aires, è cambiata drasticamente il 13 marzo 2013, quando il cardinale francese Jean-Louis Tauran ha annunciato l’elezione di suo fratello. “È stato un turbinio di emozioni”, ha raccontato. “Mi sono sentita sopraffatta. La mia vita non sarebbe mai più stata la stessa”. L’elezione di Francesco ha segnato una nuova era non solo per la Chiesa cattolica, ma anche per la vita di chi gli è vicino.

María Elena vive in una casa modesta, un rifugio di semplicità che riflette i valori della sua famiglia. Nonostante il suo legame con una figura così influente, ha continuato a condurre una vita riservata, dedicandosi alla famiglia e ai suoi due figli, Jorge e José. La sua storia è quella di una donna che, pur vivendo nell’ombra di una grande personalità, ha sempre mantenuto un profondo senso di normalità.

Durante l’intervista con ¡HOLA! Argentina, María Elena ha condiviso la sua visione sul futuro del papato di suo fratello: “Jorge sarà un Papa che cambierà la nostra Chiesa”. Le sue parole si sono rivelate incredibilmente prescient, poiché Francesco ha avviato riforme e ha promosso un dialogo più aperto su questioni come giustizia sociale, ambiente e accoglienza degli immigrati, temi che toccano da vicino la vita quotidiana di molte persone.

María Elena ha descritto Jorge come un fratello affettuoso e presente, nonostante le differenze di età e gli impegni ecclesiastici. “Ci sentiamo regolarmente, e ogni volta che ci incontriamo, lui prepara i suoi famosi calamari ripieni o un risotto ai funghi”, ha raccontato, evidenziando il lato umano del Papa. Questo legame familiare ha fornito a Jorge un supporto emotivo cruciale, riflettendosi nella sua leadership.

Nell’intervista, María Elena ha anche parlato delle sfide che il suo fratello avrebbe affrontato come Papa. “Sarà difficile per lui essere lontano da Buenos Aires”, ha affermato. “Il ruolo del Papa è solitario, e Jorge ama la sua città e la sua gente”. Queste parole catturano l’essenza della sua personalità e il peso delle responsabilità che il Papa deve portare.

María Elena ha sempre avuto un forte legame con la propria fede, e il suo supporto a Jorge è stato costante. “Ogni volta che lo sento, mi chiede di pregare per lui. È un uomo di grande integrità e convinzioni forti”, ha detto. Questa dedizione alla preghiera e alla spiritualità è un tratto comune nella famiglia Bergoglio, che ha sempre messo la fede al centro della propria vita.

In un mondo in cui il papato è spesso visto attraverso la lente della politica e delle controversie, le parole di María Elena offrono una prospettiva più personale e autentica. La sua ammirazione per il fratello non si limita solo ai suoi successi pubblici, ma si estende alla sua capacità di rimanere umile e radicato nei valori familiari. “Jorge ha sempre avuto un grande cuore”, ha sottolineato. “La sua semplicità nel comunicare idee complesse è qualcosa che ho sempre ammirato in lui”.