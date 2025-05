La Rai si prepara a coccolare i propri telespettatori con tanti, nuovi arrivi anche a maggio: ecco tutte le novità.

Se fino a pochi anni fa, la televisione italiana, già da maggio, era solita non trasmettere più nuovi programmi, nell’ultimo periodo, tutto è cambiato. Anche durante la stagione estiva, infatti, i telespettatori hanno la possibilità di trascorrere le serate in compagnia di show, ma anche di serie tv trasmesse per la prima volta. Se, dunque, Mediaset, punterà sulle fiction come Maria Corleone 2 fino alla fine di maggio per poi lasciare spazio a Temptation Island e a Battiti live come tutti gli altri, la Rai, a maggio, lancia nuovi programmi e nuove fiction con cui spera di riuscire a portare a casa ascolti importanti.

A maggio, infatti, Raiuno manderà in onda sia un’edizione tutta nuova di Ballando con le stelle, ma anche una delle fiction più attese della stagione ovvero Doc, ma senza Luca Argentero ma andiamo a scoprire tutti le novità previste dalla Rai.

Rai, al via Sognando Ballando con le stelle e Doc

Maggio è il mese delle novità per la Rai che, apre il mese con tante novità. Da venerdì 9 maggio, in prima serata, andrà in onda Sognando Ballando con le stelle. Si tratta un’edizione nuova del programma di Milly Carlucci che festeggia il ventesimo anniversario con una versione superstar. In pista, infatti, scenderanno alcuni degli ex concorrenti dello show danzante che hanno dimostrato di avere un talento importante. Torneranno, così, a ballare Gabriel Garko, Bianca Guaccero, Wanda Nara e Federica Pellegrini solo per citare quelli già annunciati da Milly Carlucci.

A maggio, però, su Raiuno andranno in onda anche nuove serie tv, in primis Doc. il remake americano della fortunata Doc – Nelle tue mani realizzato da Fox.Al centro, la storia della dottoressa Amy Larsen che, esattamente come il personaggio interpretato in Italia da Luca Argentero, ha perso la memoria.

Dal 5 maggio, invece, andrà in onda la fiction Gerri, girata in Puglia e che ha come protagonista Giulio Beranek che interpreta un ispettore di polizia di origine rom. Si tratta di una fiction molto attesa dal pubblico così come Doc che porterà nuovamente sul piccolo schermo le avventure di un personaggio che, il pubblico di Raiuno, ha amato molto. In attesa di rivedere, dunque, la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani, i telespettatori potranno seguire le vicende della dottoressa americana.