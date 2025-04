Per Alberto Matano, protagonista indiscusso del pomeriggio di Raiuno, arriva la notizia più bella: ecco cosa sta accadendo.

Alberto Matano è sempre più un protagonista indiscusso della Rai. Dopo aver condotto per anni il telegiornale, il giornalista è diventato il padrone di casa de Le vita in diretta. Dopo la conduzione in coppia con Lorella Cuccarini del programma quotidiano di Raiuno nella stagione 2019-2020, Alberto Matano conduce, ancora oggi, da solo, la trasmissione.

Ogni giorno, entra nelle case degli italiani raccontando i fatti di cronaca e di attualità della società italiana. Con il suo sorriso rassicurante è ormai diventato un volto amico dei telespettatori che amano l’eleganza e la professionalità del giornalista che, negli ultimi anni, è diventato il commentatore a bordo pista di Ballando con le stelle. Un successo importante, per Matano per il quale, oggi, arriva la notizia più bella.

Alberto Matano e l’annuncio per la prossima stagione televisiva

Alberto Matano, con La vita in diretta, farà compagnia ai telespettatori di Raiuno ancora per diverse settimane per poi lasciare la linea al programma “Estate in diretta” che sarà condotto da Gianluca Semprini e Greta Mauro. Per il giornalista, si prospetta un’estate serena e tranquilla che trascorrerà con il marito Riccardo Mannino e il resto della famiglia.

A settembre, però, Matano tornerà nuovamente in onda con la nuova stagione de La vita in diretta. Al timone del programma pomeridiano di Raiuno ci sarà ancora il giornalista che, a settembre, troverà un’importante novità che condividerà anche con Caterina Balivo che, sempre a settembre, tornerà a condurre La volta buona.

Come fa sapere in anteprima Bubino blog, infatti, la Rai sta già pensando alla nuova edizione dei suoi programmi. Sia per La vita in diretta che per La volta buona ci sarà un’importante novità scenografica. “Possiamo svelarvi in anteprima che gli addetti ai lavori sono già all’opera per la prossima stagione televisiva. Due programmi oltre che allo stesso studio condivideranno anche un altro elemento”, scrive Bubino Blog svelando che i due programmi in questione sono proprio La volta buona e La vita in diretta.

“Stando alle ultime, ci sarà un pavimento led simile a quello di tante altre trasmissioni, a partire da Ore 14 su Rai2. Possiamo anche anticiparvi che i fornitori sono stati contattati per i preventivi2, aggiunge ancora Bubino Blog.

Lo studio dei due programmi Rai, dunque, cambierà nella prossima stagione televisiva. Si tratta della prima novità che la Tv di Stato ha in serbo per il proprio pubblico.