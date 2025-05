Qual è la prima cosa che inizia a dimenticare una persona che soffre di Alzheimer: sono questi i primi segnali della malattia.

L’Alzheimer è una malattia neurodegenerativa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, trasformando non solo la vita dei pazienti, ma anche quella dei loro cari. Secondo l’Alzheimer’s Association, uno dei primi segni di allerta riguarda la memoria recente.

I pazienti tendono a dimenticare eventi e informazioni appena appresi, un segnale precocissimo di un deterioramento cognitivo che potrebbe evolversi in una forma più grave di demenza.

Alzheimer, quali sono i primi sintomi della malattia

Questo fenomeno di dimenticanza si inserisce in un contesto più ampio di sintomi che si manifestano in diverse fasi della malattia. L’Alzheimer non è una condizione statica; al contrario, evolve progressivamente, portando con sé una serie di sfide che colpiscono non solo la memoria, ma anche altre funzioni cognitive e comportamentali. Ad esempio, le persone affette dalla malattia spesso dimenticano date ed eventi significativi, necessitando di ripetere informazioni o di affidarsi ad ausili per la memoria, come appunti o dispositivi elettronici. Questo porta a una crescente dipendenza dai familiari e dagli amici, che si trovano a dover gestire non solo l’assistenza pratica, ma anche il supporto emotivo.

Ma quali sono i segnali più distintivi che possono indicare la presenza della malattia di Alzheimer? L’Alzheimer’s Association ha identificato dieci sintomi principali da monitorare. Il primo e più evidente segnale è la dimenticanza di eventi recenti, come appuntamenti o conversazioni avvenute di recente. Le persone possono ripetere continuamente le stesse domande e spesso chiedono di rivivere esperienze che hanno già condiviso.

Un altro sintomo allarmante è la difficoltà a seguire piani o a risolvere problemi quotidiani. Ad esempio, una persona potrebbe non riuscire a preparare un pasto semplice o a gestire le bollette mensili, attività che prima svolgeva senza alcun problema. Le persone con Alzheimer possono mostrare difficoltà a completare attività comuni, sia a casa che al lavoro. Potrebbero dimenticare le regole di un gioco o avere problemi nell’utilizzo di dispositivi elettronici, come il telecomando o il computer.

La consapevolezza di questi segnali è fondamentale per una diagnosi precoce e per una gestione efficace della malattia. È essenziale che familiari e amici siano informati e formati per riconoscere i primi sintomi, in modo da poter agire prontamente e cercare supporto medico. L’Alzheimer non colpisce solo il paziente, ma si ripercuote profondamente su tutta la rete sociale e affettiva che lo circonda. La diagnosi precoce e il supporto adeguato possono fare la differenza nella qualità della vita di chi vive con questa condizione e dei loro cari.