Brutte notizie per il pubblico di canale 5: chiude il programma più amato di Maria De Filippi. Svelato il motivo.

Tante novità per il palinsesto Mediaset di maggio nel corso del quale chiuderanno i battenti alcuni dei programmi più amati dal pubblico, compreso quello di Maria De Filippi che, in onda dallo scorso settembre con le sue trasmissioni, è pronta a salutare il pubblico di uno dei suoi show.

Con la stagione invernale ormai alle porte, Mediaset accoglie maggio con tante novità, in vista di un’estate televisiva in cui ci saranno tante occasioni di vedere programmi nuovi. Con fiction e show che stanno per iniziare, c’è anche un programma storico targato Mediaset che si appresta a chiudere per la delusione dei fan che speravano di poter assistere al loro programma preferito ancora per qualche settimana.

Maria De Filippi: qual è il programma che chiude a maggio

Regina indiscussa della televisione italiana e degli ascolti, Maria De Filippi va in onda dallo scorso settembre con Uomini e Donne e Amici. Nel corso della stagione, poi, è stata la regina del sabato sera sia con Tu sì que vales che con C’è posta per te, programmi che, tuttavia, hanno chiuso i battenti da diversi mesi. Attualmente in onda tutti i giorni con Uomini e Donne e il sabato sera con il serale di Amici, la De Filippi sarà impegnata con entrambe le trasmissioni ancora per poche settimane.

Il serale di Amici, infatti, si concluderà domenica 18 maggio, giorno in cui sarà trasmessa la finale e sarà eletto dal pubblico il vincitore assoluto della 24esima edizione. Uomini e Donne, invece, farà compagnia ai telespettatori ancora per qualche giorno. Il dating show di canale 5, infatti, andrà in onda, come svela in anteprima Lorenzo Pugnaloni, fino al 23 maggio.

Il pubblico della rete ammiraglia Mediaset, tuttavia, potrà consolarsi con l’Isola dei Famosi 2025 che partirà il prossimo 7 maggio e che dovrebbe andare in onda fino a luglio. Il 12 maggio, inoltre, tornerà in onda Caduta libera di Gerry Scotti che tornerà ad occupare la fascia del preserale di canale 5.

A maggio, inoltre, ci sarà ancora spazio per la fiction con Doppio gioco che ha come protagonista Alessandra Mastronardi, che sullo schermo veste i panni di Daria, 35enne dal passato difficile e con un vissuto legato al poker e al gioco d’azzardo e che si ritrova a collaborare con i Servizi segreti per catturare il narcotrafficante Gemini senza dimenticare la ricerca del padre.

A maggio, dunque, Mediaset si prepara a coccolare ancora di più i propri telespettatori.