Come si fa per avere i biglietti del cinema gratis? C’è un trucco sorprendente, eccolo svelato. Lo conoscono in pochissimi.

Andare al cinem agratis può sembrare un sogno, ma invece può essere realtà. La Regione Lazio ha recentemente introdotto una nuova iniziativa dedicata ai giovani, un programma innovativo che offre sconti e voucher gratuiti per diverse attività culturali, sportive e di intrattenimento. Questa versione rinnovata della carta giovani, denominata “Bella x noi”, è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze dai 14 ai 29 anni residenti o domiciliati nel territorio regionale. L’obiettivo principale del progetto è quello di sostenere e incentivare la partecipazione giovanile a eventi culturali e sociali, creando una rete di opportunità per i giovani.

Accesso semplificato al cinema: tutti i dettagli

La carta è disponibile in formato digitale e può essere facilmente scaricata tramite l’app “Bella x noi”, disponibile sugli store Apple e Android. Gli utenti che possedevano la precedente Lazio youth card, con già 230.000 iscritti, verranno automaticamente migrati al nuovo sistema, dove avranno accesso a sconti e voucher aggiornati. Questo passaggio non solo semplifica l’accesso ai servizi, ma dimostra anche l’impegno della Regione nel rimanere al passo con le esigenze tecnologiche delle nuove generazioni.

Le opportunità offerte dalla carta si estendono a molteplici ambiti. I giovani potranno usufruire di sconti per assistere a partite di calcio della SS Lazio e dell’AS Roma, due delle squadre più blasonate del campionato di Serie A. Inoltre, la carta prevede vantaggi per eventi culturali importanti, come quelli che si terranno presso il centro congressi La Nuvola di Roma, un luogo che ospita una varietà di manifestazioni, dai concerti agli incontri di rilevanza internazionale.

Un’ulteriore novità è rappresentata dalla collaborazione con la Rinascente, uno dei grandi magazzini più noti d’Italia. I possessori della carta “Bella x noi” potranno beneficiare di uno sconto del 15% sugli acquisti, insieme a eventi speciali come le “shopping nights” dedicate esclusivamente a loro. Questa iniziativa non solo stimola il consumo, ma incoraggia anche i giovani a esplorare le offerte commerciali locali, creando un circolo virtuoso tra cultura e commercio.

Una campagna di comunicazione coinvolgente

Per promuovere la nuova carta, la Regione Lazio ha avviato una campagna di comunicazione che vede come testimonial il creator digitale Leonardo Bocci, noto per la sua capacità di comunicare in modo efficace con il pubblico giovanile. Durante la presentazione avvenuta al Centro Wegil di Roma, sono intervenuti diversi rappresentanti della Regione, tra cui l’assessore alla Cultura Simona Baldassarre e il direttore della Direzione regionale Cultura e Politiche giovanili, Luca Fegatelli. La presenza di studenti del liceo scientifico Papareschi di Roma ha ulteriormente sottolineato l’impegno della Regione nel coinvolgere direttamente i giovani nelle proprie iniziative.

Durante l’evento, Baldassarre ha spiegato che il nome “Bella x noi” è stato scelto per rappresentare un augurio di bene per i giovani, creando al contempo una community che possa rimanere informata su eventi culturali e opportunità. La necessità di rinnovare la vecchia applicazione è stata dettata dalla volontà di rendere l’interfaccia più user-friendly e accessibile, affinché i ragazzi possano navigare facilmente tra le diverse opportunità disponibili.

Fegatelli ha sottolineato l’importanza della comunicazione e del sostegno economico che la carta offre ai giovani, affermando: “La carta funziona su due fronti. Il primo è quello della comunicazione, per fornire informazioni sulle politiche giovanili del Lazio; il secondo è legato ai vantaggi economici, con scontistiche confermate e migliorate”. La volontà di rendere la cultura accessibile è evidente, con l’introduzione di 1.600 biglietti gratuiti per accedere al Romics, il festival internazionale del fumetto che si tiene alla Fiera di Roma. Questi biglietti sono già disponibili sull’app per il download immediato.