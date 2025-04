Clamoroso colpo di scena in Rai: dopo 35 anni di servizio, arriva la separazione che nessuno si aspettava. Ecco chi va via.

Novità e cambiamenti in casa Rai dove, nella prossima stagione, ci sarà un’importante trasformazione dopo la decisione di uno dei volti storici della Tv di Stato di lasciare il proprio posto. Una separazione che arriva dopo 35 anni di lavoro in Rai durante i quali è stato conduttore e dirigente.

Ad annunciare l’addio, giunto improvvisamente, è stato proprio il conduttore che ha svelato il motivo di tale decisione con un post pubblicato su X diventato immediatamente virale. Con parole toccanti e piene d’affetto e riconoscimento, il volto Rai dice così addio al proprio pubblico.

Rai: chi è il conduttore che lascia dopo 35 anni

“Dopo 35 anni di vita, notizie, dirette, programmi, emozioni e esperienze incredibili, ho deciso di lasciare la “mia” Rai. Accordo consensuale. Ringrazio amici e colleghi, è stato un onore e una magnifica cavalcata. Porterò sempre con me ovunque vada il senso del servizio pubblico”. Con queste parole, Andrea Vianello, con un post su X, ha annunciato il suo addio alla Rai nel giorno del suo 64esimo compleanno.

Dopo l’annuncio di Vianello, attraverso una nota ufficiale, il Consiglio di redazione del Tg3 ha dichiarato di aver appreso “con rammarico e preoccupazione che anche Andrea Vianello è stato messo nelle condizioni di dover lasciare la Rai”. Secondo il sindacato, “è l’ennesimo collega di grande livello che viene messo ai margini dall’azienda per motivi che non possiamo non definire politici, in un progressivo svuotamento di identità”.

La Rai, consultata dal Corriere della Sera, ha spiegato che il giornalista avrebbe sottoscritto un accordo consensuale di uscita anticipata senza alcun vincolo su quelli che saranno i suoi impegni futuri che, per il momento, restano top secret.

Nato in una famiglia d’arte formata dal nonno poeta Alberto Vianello, dallo zio cantante Edoardo e da Raimondo Vianello, cugino del padre, dopo il diploma, sceglie di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di Lettere laureandosi nel 1986. Andrea Vianello comincia la propria carriera in radio per poi debuttare in televisione nel 1999. Conduce diverse trasmissioni tra cui Mi manda Raitre, il talk show che tramite inchieste e denunce tutela i diritti dei cittadini. Dal 2012, poi, diventa anche direttore di Raitre dimettendosi nel 2016 per diventare editorialista del TG2.

Tanti i commenti sotto il post del giornalista con gli utenti che esprimo rammarico per la decisione di lasciare la Rai dopo tanti anni.