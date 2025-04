Brutte notizie per Stefano De Martino e Affari tuoi: salta improvvisamente tutto. Ecco le motivazioni della scelta Rai.

Affari tuoi, puntata dopo puntata, si conferma uno dei programmi più amati della televisione italiana. Dopo essere stato trasmesso per la prima volta nel 2003, alla guida del programma ci sono stati diversi conduttori, ultimo Stefano De Martino che ha raccolto il testimone da Amadeus convincendo subito il pubblico che, ogni sera, segue in masso le avventure dei pacchisti.

Affari tuoi farà compagnia ai telespettatori di Raiuno fino a giugno e, per l’ultima parte della stagione televisiva, la Rai aveva deciso di fare un regalo al proprio pubblico mandando in onda una puntata speciale del game show del preserale della rete ammiraglia della Rai. Purtroppo, però, è slittato tutto.

Affari tuoi: perché salta l’appuntamento speciale con Stefano De Martino

La morte di Papa Francesco a cui il mondo ha dato l’ultimo saluto sabato 26 aprile 2025 ha portato la Rai a cambiare l’intero palinsesto sia per la settimana della morte che per i giorni successivi. Nella giornata di ieri è saltata la puntata quotidiana di Affari tuoi che non andrà in onda neanche venerdì 2 maggio, giorno in cui Raiuno avrebbe dovuto trasmettere una puntata speciale in prima serata.

Non si tratta, tuttavia, di un annullamento definitivo ma di un rinvio. Lo speciale di Affari tuoi previsto per venerdì 2 maggio, infatti, è stato rinviato a domenica 4 maggio 2025.

Sarà una serata ricca di divertimento, di musica e di risate quella che Stefano De Martino regalerò ai telespettatori, pronti a trascorrere qualche ora di leggerezza assoluta. Con Stefano De Martino al timone, Affari tuoi è diventato sempre di più un appuntamento fisso per il pubblico di Raiuno che ama il modo leggero e ironico del conduttore napoletano di guidare il programma.

De Martino, inoltre, è amato anche per l’empatia che mostra nei confronti di tutti i concorrenti che, prima di lasciare il programma, dopo aver giocato, non perdono occasione per ringraziarlo per la sua professionalità, disponibilità e gentilezza. Per andare in vacanza, dunque, per De Martino, c’è ancora tempo.

Il conduttore farà compagnia a tutti per altri due mesi regalando un’ora di assoluta spensieratezza. L’appuntamento con la puntata quotidiana di Affari tuoi, dunque, è per questa sera mentre per la puntata speciale è per domenica 4 maggio 2025. Non sono, tuttavia, da escludere ulteriori cambi di programma con il Conclave ormai alle porte.