Novità in casa Rai dove torna a condurre un volto amatissimo dopo un’assenza dal piccolo schermo di ben cinque anni.

Grandi manovre in casa Rai dove il palinsesto estivo promette importanti novità con clamorosi ritorni e sostituzioni. Se Elisa Isoardi si prepara a lasciare Linea Verde Italia nella prossima stagione televisiva, Flavio Montrucchio è pronto a tornare con la versione estiva di Linea Verde dove sarà affiancato da Margherita Granbassi.

Ma le novità non finiscono qui perché su Raiuno sta per arrivare anche un amatissimo volto femminile, protagonista del piccolo schermo da anni. Ex ragazza di Non è la Rai, ha debuttato quando era giovanissima diventando, nel tempo, anche una velina di Striscia la Notizia. Da cinque anni, tuttavia, non era alla guida di un programma televisivo e, durante tale periodo, si è dedicata alla famiglia e alla sua passione per la cucina. Ora, però, è pronta a riconquistare l’affetto del pubblico.

Rai: chi arriva per la gioia del pubblico

Cambiamenti importanti in casa Montrucchio perché, a sbarcare su Raiuno, non è solo Flavio, ma anche la moglie Alessia Mancini. Quest’ultima, infatti, sarà al fianco di Tinto, pseudonimo di Nicola Prudente, per la terza edizione di Camper in Viaggio, il programma itinerante che va in onda a mezzogiorno su Rai 1.

Alessia Mancini andrà a sostituire Lorella Boccia e, ad annunciarlo sui social, è stata la stessa Alessia: “Comunque, per la cronaca, sto andando ad incontrare il mio Cocò, finalmente direi. Ma chi è il mio Cocò? Cos’è un Cocò soprattutto? È un co-conduttore. Quindi sto andando ad incontrare Tinto, perché quest’estate lavoreremo insieme. Qualcuno lo sa, qualcuno non lo sa, chi non lo sapeva adesso lo sa. Oggi sono in vena di scioglilingua”. Il contenuto social della Mancini è stato poi repostato dallo stesso Tinto che ha confermato la notizia.

Un ritorno importante per la Mancini, assente sul piccolo schermo da ben cinque anni. L’ultimo impegno televisivo come conduttrice di Alessia Mancini, infatti, risale alla sesta edizione di Junior Bake Off Italia su Real Time insieme a suo marito Flavio Montrucchio. Dopo la recente vacanza trascorsa alle Maldive insieme ai figli Mya e Orlando, dunque, per la coppia Alessia Mancini e Flavio Montrucchio, sono in serbo grandi ed importanti novità professionali.

La coppia, molto amata e seguita sui social dove condivide molti contenuti di vita quotidiana, è pronta a conquistare, con due programmi diversi, anche l’affetto del pubblico di Raiuno.