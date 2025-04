Tutti pazzi per Affari tuoi, ma come si partecipa al programma condotto da Stefano De Martino? Tutto quello che c’è da sapere.

Affari tuoi continua ad incollare milioni di telespettatori ai teleschermi e a far sognare tutti i concorrenti che, partecipando, sperano di cambiare la propria vita economica portando a casa una somma di denaro importante per realizzare sogni e progetti. Con la conduzione di Stefano De Martino, Affari tuoi sta regalando ascolti importanti alla Rai che sta ricevendo tantissime richieste di partecipazione.

Per giocare ad Affari tuoi, del resto, è sufficiente avere una buona dose di fortuna e tutti sperano, un giorno, di poter essere tra i pacchisti che, oltre a poter vincere un’importante somma, vivono anche un’esperienza unica, ma come si partecipa al programma preserale di Raiuno?

Come partecipare ad Affari tuoi: tutto quello che c’è da sapere

Per partecipare come concorrenti ad Affari tuoi p necessario candidarsi per la propria regione di residenza candidarsi sul sito web GiocheRai, sezione “Giochi in studio”. Dopo una prima selezione delle candidature, i fortunati saranno contattati dalla Rai per partecipare al provino che, se superato, apre ufficialmente le porte dello studio del programma condotto da Stefano De Martino.

Ad Affari tuoi, tuttavia, si può partecipare anche come pubblico esattamente come Lupo Thanat che sono i due figuranti principali della trasmissione. Per essere presenti in studio come pubblico dovrete collegarvi al sito della Rai, più nello specifico nella sezione: https://contactcenter.rai.it/app/scrivici.

Oltre ad inserire tutti i dati personali, dovrete selezionare nel menù a tendina con scritto “Tematica” la voce “Programmi”. Nel successivo menù a tendine con la voce “Argomento” selezionate “Partecipazioni ai programmi”. A questo punto comparirà un nuovo menù a tendina con scritto “Programma” dove bisogna selezionare “Affari Tuoi”. L’iscrizione, a questo punto, non è ancora finita.

Per poter essere considerata completa, alla richiesta “Descrivici la tua esigenza”, scrivete che vorreste partecipare tra il pubblico in studio di Affari Tuoi. A questo punto, completate l’operazione e sperate di poter essere contattati. Le puntate di Affari tuoi vengono registrate a Roma. Nel corso di una singola giornata si registrano anche più puntate per permettere, poi, a Stefano De Martino di tornare a Milano per il weekend che, solitamente, trascorre con il figlio Santiago che vive con mamma Belen Rodriguez nel capoluogo lombardo. Se, dunque, siete di Roma e volete trascorrere serate particolari, iscrivetevi subito.