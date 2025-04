Arrivano le novità dei prossimi palinsesti della Rai con grande dispiacere per tutti i fan di Stefano De Martino

Non è ancora finita la stagione televisiva ma la macchina dell’organizzazione dei prossimi programmi Rai ha già concluso il suo lavoro portando grandi novità nelle abitudini dei telespettatori, i quali dovranno fare a meno dell’amato Stefano De Martino. Almeno per una parte.

L’ex marito di Belen Rodriguez da settembre scorso è al timone di Affari Tuoi con enorme successo. Il game show abbandonato da Amadeus non ha risentito affatto la repentina sostituzione, tutt’altro: grazie al giovane De Martino, oggi continua a godere di ottima salute.

Ma De Martino, presente anche con altri programmi, come Stasera tutto è possibile per esempio, subirà un cambiamento che già starà facendo borbottare i suoi fedelissimi fan, soprattutto quelli che lo seguono fin dagli albori della sua carriera.

Novità, chiusure e rimpiazzi in Rai: cosa succederà

Ci sono grosse novità dei palinsesti Rai per aprile 2025, con programmi di punta e nuove proposte su Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Tanto per cominciare The Voice Senior chiuderà l’11 aprile con la finale condotta da Antonella Clerici, mentre Ne vedremo delle belle, condotto da Carlo Conti, terminerà il 19 aprile. Allo stesso tempo torna Chi può batterci? con Marco Liorni e il 29 aprile andrà in onda lo spettacolo di Roberto Bolle Viva la danza.

Rimanendo sempre su rai Uno, Alberto Angela torna con Ulisse – Il piacere della scoperta, sfidando The Couple su Canale 5, mentre salvo variazioni dovute alla Pasqua, la fiction Costanza si concluderà il 27 aprile. Il 25 aprile verrà trasmessa la serie Fuochi d’Artificio sulla Resistenza. Le notizie sulla programmazione televisiva non mancheranno neanche su Rai 2 e su Rai 3.

Per esempio sul secondo canale Obbligo o verità di Alessia Marcuzzi si concluderà il 21 aprile. Continuano Mare Fuori 5 e Delitti in Paradiso il mercoledì sera, mentre dal 28 aprile partirà lo show comico Audiscion con Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci. Splendida Cornice di Geppi Cucciari terminerà il 10 aprile, sostituito da Donne sull’orlo di una crisi di nervi di Piero Chiambretti. Sempre il terzo canale il venerdì sera vedrà Newsroom con Monica Maggioni e FarWest con Salvo Sottile, mentre Presadirettadi Riccardo Iacona lascerà spazio a Report con Sigfrido Ranucci, che tornerà probabilmente l’11 maggio.

E Stefano De Martino? Il conduttore di Affari tuoi sarà rimpiazzato da Francesca Fagnani. Dopo la fine di Stasera tutto è possibile, è prevista un’unica puntata speciale di Meglio Stasera, lo show che De Martino sta portando in tour. Successivamente, dal 22 aprile, il suo spazio televisivo verrà occupato da Belve, il programma di interviste condotto dalla Fagnani.

Questa sostituzione potrebbe essere vista come una “batosta” per i fan di De Martino, che dovranno attendere eventuali nuovi progetti televisivi del conduttore.