Come pagare meno Netflix: se desideri abbonarti, ma i costi ti sembrano elevati, ci sono alcune soluzioni per risparmiare.

Se stai pensando di abbonarti a Netflix ma ritieni che il costo mensile sia troppo elevato rispetto al tempo che puoi dedicare alla visione dei contenuti, sei nel posto giusto. In questo articolo, ti guiderò attraverso diverse strategie per risparmiare sul tuo abbonamento Netflix, offrendoti dettagli e approfondimenti utili per scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze.

La chiave per sfruttare al meglio Netflix e ridurre i suoi costi risiede nella scelta ponderata del piano e nell’esplorazione di offerte e opportunità di condivisione. Con un po’ di attenzione e strategia, è possibile godere di tutti i contenuti del servizio senza svuotare il portafoglio.

Come risparmiare sull’abbonamento Netflix

Il primo passo per ridurre il costo del tuo abbonamento a Netflix è scegliere il piano più conveniente disponibile. Attualmente, Netflix offre un piano “Standard con pubblicità” al costo di 6,99 euro al mese. Questo piano ti permette di guardare contenuti in Full HD e di visualizzarli su due dispositivi contemporaneamente. Un vantaggio interessante è che puoi anche scaricare contenuti per la visione offline su due dispositivi, aumentando così le possibilità di visione a quattro dispositivi totali (due online e due offline).

È importante notare che, sebbene vi siano interruzioni pubblicitarie, queste sono progettate per essere brevi e poco invasive, con una durata media di circa 30 secondi. Le pubblicità vengono inserite all’inizio dei film o durante le pause naturali della trama, garantendo un’esperienza di visione relativamente fluida. Inoltre, i profili per bambini non mostrano alcuna pubblicità, un vantaggio se hai figli.

D’altro canto, il piano “Standard senza pubblicità” costa 13,99 euro al mese e, pur offrendo gli stessi vantaggi del piano con pubblicità, non è giustificato se stai cercando di risparmiare. Pertanto, scegliere il piano con pubblicità è una strategia efficace per abbattere i costi.

Un’altra opportunità per risparmiare su Netflix è attraverso offerte di fornitori di servizi internet o di telefonia mobile. Ad esempio, TIM offre diverse opzioni di abbonamento che includono Netflix.

Condivisione dell’abbonamento e utilizzo di VPN

Un altro metodo pratico per ridurre i costi di Netflix è condividere l’abbonamento con amici o familiari. Netflix consente la condivisione dell’account all’interno dello stesso nucleo familiare senza costi aggiuntivi, ma offre anche la possibilità di aggiungere utenti extra. Per esempio, con il piano Standard puoi aggiungere un utente extra al costo di 4,99 euro al mese, permettendo così di dividere il costo totale dell’abbonamento.

Un argomento spesso dibattuto è l’uso delle VPN per accedere a contenuti Netflix a prezzi inferiori. Sebbene alcune persone cerchino di utilizzare una VPN per sfruttare tariffe più basse in altri paesi, è importante sottolineare che Netflix ha politiche rigorose contro questa pratica. Sebbene alcune VPN possano funzionare, Netflix è capace di rilevare e bloccare molte di esse, limitando l’accesso ai contenuti disponibili nel tuo territorio.

Inoltre, l’uso di una VPN può comportare il rischio di visualizzare solo i titoli per cui Netflix ha i diritti globali, escludendo molte produzioni locali o regionali. Pertanto, sebbene possa sembrare un’opzione allettante, potrebbe non offrire i benefici sperati.