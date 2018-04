Deadpool 2: Ryan Reynolds di nuovo in sala dal 15 maggio

Deadpool 2 sarà nelle sale italiane il 15 maggio, con protagonista Ryan Reynolds nei panni del famoso supereroe politicamente scorretto. Insieme a lui nel cast del film diretto da David Leitch tornano anche Brianna Hildebrand, Morena Baccarin e si aggiunge il villain Cable, interpretato da Josh Brolin.

Il primo film si è rivelato un successo inaspettato, visti gli incassi e l’apprezzamento del pubblico, è venuta spontanea l’idea di regalare un sequel alla storia. Dietro la macchina da presa c’è Leitch, che ha diretto “John Wick” e che si è fatto notare con “Atomica bionda”. In questo nuovo capitolo il protagonista Deadpool radunerà una squadra chiamata X-Force per proteggere un giovane mutante da Cable, un soldato proveniente dal futuro.

Deadpool è un celebre fumetto della Marvel, il personaggio risponde al nome di Wade Wilson. Ha fatto il suo debutto nell’ambito dei fumetti nel 1991, creato da Fabian Nicieza, per quanto riguarda i testi e Rob Liefeld per i disegni. Appassionato di cultura pop e in particolare televisiva (Cuori senza età), ha fatto subito breccia nei cuori dei lettori prima e degli spettatori dopo per la sua parlantina e la sua irriverenza. È comparso, sempre interpretato da Ryan Reynolds, nel 2009 in “X-Men: le origini – Wolverine” prima di avere un film tutto per sé.

“Deadpool” è uscito nel 2016 diretto da Tim Miller, che in passato ha diretto “The Goon” e che ha già lavorato con Alan Taylor come direttore creativo per “Thor: The Dark World”. Negli USA il film è stato classificato come vietato ai minori, mentre in alcuni Paesi ne è stata vietata proprio la distribuzione, per via di alcune scene esplicite e per il linguaggio usato. Contrariamente alle aspettative, il film è stato un vero successo al botteghino; uscito in oltre 80 Paesi, ha incassato 782.612.155 dollari in tutto il mondo nonostante i divieti che limitavano la quantità di spettatori. Il prossimo 15 maggio potrete vedere “Deadpool 2” nelle sale italiane, vi lasciamo al red band trailer. Buona visione!