La Rai rivoluziona il palinsesto e doc nelle tue mani trema: arriva la nuova serie medical con una star indiscussa della fiction.

La fiction della Rai non delude mai i propri spettatori e, ogni anno, oltre a mandare in onda nuove stagioni di titoli amatissimi come Che Dio ci aiuti, Imma Tataranni, Don Matteo, Un passo dal cielo, punta anche su titoli nuovi come ha fatto con Belcanto e, attualmente, con Costanza che andrà in onda con l’ultima puntata domenica 13 aprile 2025.

Tutte le fiction di Raiuno riscuotono, puntualmente, un grandissimo successo e, così, anche nella prossima stagione televisiva, la Rai punta prepotentemente sulle fiction che faranno compagnia ai telespettatori per diversi mesi. Per la stagione 2025/2026, le novità sono tante e fanno tremare i fan di Don nelle tue mani perché andrà in onda un’altra serie medical con una protagonista amatissima dal pubblico.

Rai: tutte le novità della fiction della stagione 2025/2026

Prodotto che vince non si cambia e, così, anche per la stagione 2025/2026, la Rai punta prepotentemente sulla fiction italiana. Nella stagione 2025/2026 torneranno in onda diversi titoli che, già con le prime stagioni, hanno appassionato il pubblico. Tra questi c’è sicuramente Cuori, serie medical che ha come protagonista indiscussa una delle attrici più amate del momento ovvero Pilar Fogliati che, dopo aver conquistato tutti con il ruolo di Emma in Un passo dal cielo, ha sfoggiato le sue doti di attrice sia al cinema che in tv.

In Cuori, la Fogliati interpreta una donna giovane e indipendente che dedica la propria vita alla medicina. La Rai ha già trasmesso le prime due stagioni e nella prossima stagione televisiva trasmetterà anche la terza stagione della fiction ambientata negli anni Settanta.

Tra le novità, invece, spiccano La Preside che ha per protagonista Luisa Ranieri, I Casi dell’Avvocato Guerrieri e L’Invisibile, ovvero la serie sulla cattura di Matteo Messina Denaro. Tutto tace, invece, in merito al ritorno di Doc nelle tue mani. Per vedere i nuovi episodi della serie con Luca Argentero ci sarà ancora da aspettare.

Tornerà sicuramente in onda, invece, Il paradiso delle signore che andrà in onda fino a maggio con la nona stagione. Sempre a maggio, poi, cominceranno le riprese della decima stagione che sarà trasmessa, sempre da Raiuno, a partire da settembre. Per quanto riguarda i programmi tv, invece, confermatissimo Affari tuoi con Stefano De Martino e Tale e Quale Show con Carlo Conti che tornerà, poi, a condurre anche il Festival di Sanremo.