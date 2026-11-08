Dustin Hoffman e Il laureato: il trauma degli schiaffi ripetuti ventisette volte

Ci sono retroscena che restano sepolti per decenni sotto il luccichio di un film di culto, e poi emergono con una forza capace di riscrivere la percezione di un’intera opera. È il caso di quanto Dustin Hoffman ha rivelato nelle ultime settimane a proposito de Il laureato: il capolavoro del 1967 diretto da Mike Nichols nascondeva, dietro la sua superficie ironica e malinconica, un episodio di dolore fisico reale e documentato. Hoffman racconta di aver ricevuto 27 schiaffi durante le riprese — una rivelazione che trasforma il modo in cui si guarda al film e alla sua genesi creativa, e che colloca la storia degli schiaffi de Il laureato tra le pagine più inquietanti della storia del cinema americano.

Un memoir, una confessione e ventisette schiaffi

Le rivelazioni di Hoffman arrivano da un nuovo memoir pubblicato in questi giorni, che il Guardian e altri media internazionali hanno già definito uno dei resoconti più onesti mai scritti da un attore sulla propria esperienza sul set. Il libro riapre un capitolo che per quasi sessant’anni era rimasto chiuso: durante le riprese de Il laureato, in una scena specifica, Hoffman fu schiaffeggiato ventisette volte consecutive. Non si tratta di una sequenza distribuita su più giorni o su più sessioni di lavoro: la reiterazione fisica fu concentrata e sistematica.

La conseguenza più grave non fu psicologica, almeno non nell’immediato: Hoffman riportò un timpano perforato, una lesione fisica concreta che testimonia l’intensità di quanto accadde sul set. L’attore ha definito l’intera esperienza una «terrible experience», con una sobrietà lessicale che, paradossalmente, rende il racconto ancora più pesante. Non c’è enfasi retorica in quelle parole, solo la constatazione di chi ha vissuto qualcosa che non avrebbe dovuto accadere.

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La scena tagliata: ventisette schiaffi per niente

Ciò che rende la vicenda ancora più difficile da elaborare — sia per chi la legge oggi, sia evidentemente per Hoffman stesso — è un dettaglio che ha il sapore dell’assurdo: la scena in questione fu tagliata dal montaggio finale. Il pubblico che ha visto Il laureato nelle sale nel 1967, e le generazioni successive che lo hanno riscoperto come pietra miliare del cinema americano, non hanno mai visto quelle immagini. Ventisette schiaffi, un timpano perforato, un’esperienza che l’attore stesso ha definito terribile: tutto questo per una sequenza che Mike Nichols decise di non includere nel film.

Questa circostanza solleva interrogativi legittimi sul processo creativo e sui suoi costi umani. La decisione di tagliare una scena è parte ordinaria del lavoro cinematografico; ma quando quella scena ha comportato un danno fisico documentato per uno degli interpreti, il taglio assume una dimensione diversa. Non è solo una scelta estetica: diventa la prova che il sacrificio richiesto non aveva nemmeno una funzione narrativa nel prodotto finale.

Mike Nichols e la pressione sul set de Il laureato

Mike Nichols era, nel 1967, un regista già affermato nel teatro e alle prime esperienze cinematografiche significative. Il laureato sarebbe diventato il suo capolavoro riconosciuto, un film capace di catturare lo zeitgeist di un’intera generazione americana con una precisione rara. La colonna sonora di Simon & Garfunkel, la regia ellittica, la performance di Hoffman nel ruolo di Benjamin Braddock: tutto contribuì a costruire un’opera che ancora oggi viene studiata e citata come punto di riferimento.

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Ma il memoir di Hoffman introduce una prospettiva che costringe a guardare a quella stagione creativa con occhi diversi. Le dinamiche di potere sul set — tra un regista con una visione fortissima e un attore relativamente giovane alla sua prima grande prova cinematografica — sembrano aver prodotto situazioni in cui il confine tra esigenza artistica e pressione fisica si è assottigliato fino a scomparire. Hoffman non ha fornito, almeno nelle parti del memoir già rese pubbliche, una ricostruzione dettagliata delle intenzioni di Nichols; ma i fatti che riporta parlano da soli.

Il corpo dell’attore come strumento e come limite

La storia degli schiaffi a Dustin Hoffman sul set de Il laureato tocca un tema che il cinema contemporaneo affronta con crescente consapevolezza: i limiti fisici ed emotivi che un attore può — o non può — essere chiamato a superare in nome della verosimiglianza. Il metodo Strasberg, la tradizione dell’Actor’s Studio, l’idea che l’autenticità emotiva debba passare per l’esperienza reale: sono tutti elementi che hanno segnato profondamente la cultura attoriale americana degli anni Sessanta e Settanta, e che hanno prodotto, accanto a performance indimenticabili, anche episodi di abuso che solo oggi vengono raccontati apertamente.

Il timpano perforato di Hoffman non è una metafora: è una lesione fisica che un attore ha subìto durante il lavoro, per una scena che non è mai stata vista da nessuno. Questa concretezza rende la sua testimonianza particolarmente preziosa nel dibattito attuale sulle condizioni di lavoro nei set cinematografici, un dibattito che negli ultimi anni ha guadagnato una visibilità e una serietà impensabili fino a poco tempo fa.

Che Hoffman abbia scelto di raccontare tutto questo adesso, a quasi sessant’anni di distanza, dice qualcosa sia sulla difficoltà di elaborare certe esperienze sia sulla maturità necessaria per farlo. Il laureato rimane un film straordinario, e nulla di quanto rivelato cambia il suo valore artistico; ma la storia che Hoffman porta alla luce nel suo memoir aggiunge uno strato di complessità che il cinema, nella sua continua rielaborazione del proprio passato, non può permettersi di ignorare. Puoi leggere la copertura originale del Guardian per approfondire le prime reazioni internazionali al memoir.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.