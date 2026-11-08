Ballando con le Stelle segna un nuovo capitolo di successo: il 17 ottobre raggiunge il 24,8% di share

Nel panorama televisivo autunnale italiano, dove la guerra degli ascolti si combatte ogni sabato sera con intensità crescente, la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle si è imposta come uno degli appuntamenti più solidi dell’intera stagione Rai. I dati Auditel relativi agli ascolti di Ballando con le Stelle nel corso di queste settimane raccontano una storia di tenuta e, in alcuni casi, di vera e propria affermazione: numeri che meritano un’analisi attenta, al di là della retorica del trionfo facile.

I numeri della ventunesima edizione, settimana per settimana

La stagione 2026 del dancing show di Rai 1, in onda dal 3 ottobre al 19 dicembre, ha registrato picchi significativi già nelle prime puntate. Il dato più citato è quello del 17 ottobre 2026: 2.421 milioni di spettatori con uno share del 24,8%, una performance che pone il programma ben al di sopra della soglia di rilevanza per il prime time del sabato. Due settimane dopo, il 31 ottobre, il programma ha mantenuto la rotta con 2.461 milioni di spettatori e uno share del 23,6% — dato leggermente inferiore in percentuale ma superiore in termini assoluti di pubblico, segno che la platea complessiva del sabato sera ha mostrato qualche variazione.

Questi numeri assumono ancora più significato se confrontati con la situazione della concorrenza diretta. Tu Sí Que Vales, il varietà di Canale 5 che occupa la stessa fascia oraria, ha perso 433.000 spettatori rispetto alla stagione precedente — un calo strutturale che ridisegna gli equilibri del sabato sera e che non può essere attribuito a un singolo episodio o a una scelta di palinsesto contingente.

Una giuria rinnovata, un equilibrio da ritrovare

La ventunesima edizione porta con sé una novità di rilievo sul piano della composizione della giuria. Selvaggia Lucarelli, presenza fissa e spesso polarizzante delle stagioni precedenti, non fa più parte del panel. Al suo posto, la giuria 2026 si compone di Ivan Zazzaroni, Alberto Matano, Carolyn Smith, Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto — un ensemble che ridistribuisce i ruoli narrativi e le dinamiche interne al programma.

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L’assenza di Lucarelli era considerata da molti un rischio: la giornalista aveva rappresentato per anni il principale elemento di frizione e dibattito, capace di generare conversazione sui social e di tenere alta l’attenzione mediatica anche nelle settimane più piatte sul piano coreografico. I dati di ascolto di Ballando con le Stelle in questa edizione sembrano smentire, almeno parzialmente, i timori: il programma tiene anche senza la sua presenza, dimostrando una solidità di format che va oltre la singola personalità.

L’ingresso di Barbara D’Urso in giuria introduce invece una figura con una storia televisiva lunga e controversa, capace di attrarre attenzione mediatica in modo autonomo. Il suo peso nell’economia dello show — quanto sia elemento di continuità e quanto di rottura — è ancora tutto da valutare nel corso delle puntate restanti.

Il formato che resiste: perché Ballando funziona ancora

Al netto dei singoli dati settimanali, la domanda più interessante riguarda le ragioni strutturali della longevità del programma. Ballando con le Stelle è arrivato alla sua ventunesima edizione senza mostrare i segni di stanchezza che colpiscono molti format di lunga durata, e questo non è scontato nel contesto attuale, dove l’offerta televisiva e streaming si moltiplica ogni stagione.

Una parte della risposta risiede nella natura ibrida del programma: non è un semplice talent di danza, né un reality puro, né un varietà nel senso tradizionale del termine. È uno spazio in cui la competizione tecnica si intreccia con la dimensione umana dei concorrenti — personaggi pubblici che si mettono in gioco in un contesto fisicamente e emotivamente impegnativo — generando una forma di storytelling settimanale che il pubblico generalista trova accessibile e coinvolgente.

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La conduzione di Milly Carlucci rimane l’elemento di continuità più forte: una presenza capace di gestire la complessità del live con autorevolezza, senza mai perdere il controllo del ritmo narrativo della serata. In un’epoca in cui i conduttori televisivi vengono spesso sostituiti alla ricerca di volti nuovi, la sua permanenza al timone del programma rappresenta una scelta editoriale precisa da parte di Rai 1 — e i numeri sembrano darle ragione.

Il sabato sera italiano e la sfida con Mediaset

Il calo di Tu Sí Que Vales ridisegna la mappa competitiva del sabato sera in modo significativo. Non si tratta di un crollo improvviso, ma di un’erosione progressiva che mette in discussione la capacità del format di Canale 5 di trattenere il suo pubblico tradizionale. In questo contesto, i risultati degli ascolti di Ballando con le Stelle appaiono ancora più solidi: il programma non cresce soltanto in termini assoluti, ma beneficia anche di un riposizionamento relativo nel confronto tra reti.

Va detto, però, che il confronto diretto settimana per settimana non sempre premia in modo netto lo stesso programma: i dati Auditel sono influenzati da variabili come la qualità degli ospiti, la presenza di momenti virali, le condizioni meteorologiche e persino la concorrenza delle piattaforme streaming nelle fasce più giovani del pubblico. Trarre conclusioni definitive da una singola puntata sarebbe un errore metodologico; è la media stagionale a raccontare la storia vera.

Per chi vuole approfondire i dati Auditel in modo sistematico, la pagina Wikipedia dedicata alla ventunesima edizione aggiorna progressivamente i dati di ascolto puntata per puntata, offrendo una panoramica utile per seguire l’andamento dell’intera stagione.

Con ancora diverse puntate da disputare fino al 19 dicembre, la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle si avvia verso la fase finale con una base di pubblico stabile e una giuria rinnovata che ha già dimostrato di saper generare attenzione. Se i numeri di ottobre verranno confermati — o migliorati — nelle settimane decisive, questa stagione si candida a diventare uno dei capitoli più riusciti di un format che, a vent’anni dalla sua nascita, continua a trovare il modo di restare rilevante.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.