Ballando con le Stelle, la quarta puntata segna l’eliminazione di Massimo Ghini dopo uno spareggio che ridefinisce gli equilibri della competizione

La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2026, andata in onda sabato 24 ottobre 2026, ha consegnato al pubblico il primo verdetto definitivo della stagione: Massimo Ghini è il primo concorrente a essere eliminato ufficialmente dal programma, dopo uno spareggio dal risultato netto che non ha lasciato spazio a interpretazioni. Un’uscita di scena che, però, non si è consumata in silenzio.

Lo spareggio e il verdetto del pubblico

Nello spareggio — il duello eliminatorio che Ballando con le Stelle utilizza per decidere chi abbandona la gara — Massimo Ghini e Valentina Fiorini si sono trovati di fronte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. La sentenza del televoto è stata inequivocabile: Ghione e Kuzmina hanno raccolto l’86% dei voti, lasciando a Ghini e Fiorini appena il 14%. Un distacco che, al di là di qualsiasi considerazione tecnica sulla qualità delle esibizioni, riflette un dato di fatto difficile da contestare: il gradimento del pubblico da casa, in questa fase della competizione, non era dalla parte dell’attore romano.

La dinamica dello spareggio è uno degli elementi più rivelatori del format ideato da Milly Carlucci: la giuria può orientare, valorizzare, punire con i punteggi, ma alla fine è il televoto a decidere chi resta e chi va. In questo caso, il divario percentuale ha reso il verdetto cristallino, senza margini per ricorsi o discussioni tecniche sul merito artistico.

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Massimo Ghini e la frecciata al programma: «È stato fatto apposta»

Ciò che ha trasformato l’eliminazione in un caso editoriale è stata la reazione di Massimo Ghini dopo l’uscita dal programma. L’attore, noto al grande pubblico per una carriera lunga decenni tra cinema e teatro, non ha nascosto la propria amarezza e ha lanciato un’accusa diretta alla trasmissione con la frase: «È stato fatto apposta». Una dichiarazione che suona come un’imputazione di intenzionalità, quasi che il meccanismo dello spareggio fosse stato costruito per portare a quel preciso risultato.

È una posizione che merita di essere letta con attenzione. Da un lato, il televoto è per definizione uno strumento aperto, gestito dal pubblico e non dalla produzione; dall’altro, la scelta di chi finisce nello spareggio dipende anche dalle valutazioni della giuria, e qui si apre uno spazio interpretativo che Ghini sembra aver voluto occupare con quella frecciata. Che si tratti di sfogo post-eliminazione o di una critica strutturata al funzionamento del programma, le sue parole hanno comunque alimentato il dibattito sui social e nei commenti dei telespettatori, diventando uno degli elementi più discussi della serata.

Alessandro Matri e Giada Lini: la vittoria di puntata

Mentre l’attenzione mediatica si concentrava sull’uscita di scena di Ghini, la serata ha avuto anche un protagonista positivo: Alessandro Matri, l’ex calciatore che ha conquistato la vittoria della quarta puntata grazie al voto del pubblico, in coppia con la maestra Giada Lini. Il percorso di Matri all’interno del programma sta dimostrando come gli sportivi — abituati alla disciplina, alla ripetizione e alla gestione della pressione agonistica — possano trovare nel ballo un terreno sorprendentemente fertile.

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Vincere una puntata grazie al televoto, in un momento in cui la competizione inizia a farsi più selettiva con la prima eliminazione ufficiale, rappresenta un segnale importante per il prosieguo della gara. Matri e Lini si confermano tra le coppie da tenere d’occhio nelle settimane successive.

Cosa racconta questa eliminazione sulla stagione 2026

Il fatto che il primo concorrente eliminato da Ballando con le Stelle 2026 sia Massimo Ghini — un nome di peso nel panorama dello spettacolo italiano — dice qualcosa di interessante sulla stagione in corso. Il programma di Rai 1 ha la capacità di mettere in discussione le gerarchie del riconoscimento pubblico: la notorietà acquisita in altri ambiti non si trasferisce automaticamente in consenso sul dance floor. Il pubblico di Ballando valuta in tempo reale, puntata dopo puntata, e il 14% ottenuto da Ghini nello spareggio è un numero che parla da solo.

La stagione è ancora lunga, e le eliminazioni successive ridisegneranno progressivamente il quadro competitivo. Ma questa quarta puntata, con la sua prima uscita definitiva e le polemiche che ne sono seguite, ha già fissato un tono: quello di una competizione dove nulla è scontato e dove le reazioni fuori dalla pista possono essere tanto significative quanto le esibizioni sopra di essa. Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sulla trasmissione, il riferimento resta il sito ufficiale di Ballando con le Stelle su Rai.it.

Con Ghini fuori dai giochi e Matri in ascesa, il programma entra nella sua fase più competitiva: quella in cui ogni spareggio pesa doppio e ogni voto del pubblico può riscrivere le previsioni della vigilia.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.