Misteri dimenticati – Blu notte: Carlo Lucarelli ripercorre i delitti del Dams

Nel panorama del true crime italiano, poche trasmissioni hanno saputo costruire nel tempo un’autorevolezza narrativa paragonabile a quella di Blu notte – Misteri dimenticati: un programma che, sin dalle sue origini, ha trattato i casi irrisolti della cronaca nera nazionale con una serietà e una profondità raramente riscontrabili altrove. Sabato 17 ottobre 2026, Rai 3 ha trasmesso un episodio particolarmente denso, dedicato ai cosiddetti blu notte delitti dams, ovvero a quei crimini che, tra gli anni Ottanta e il decennio successivo, insanguinarono l’ambiente accademico bolognese e che ancora oggi continuano a interrogare chi si occupa di memoria storica e giustizia.

Carlo Lucarelli e il peso dei casi irrisolti

Al centro della puntata, come sempre, c’è Carlo Lucarelli, scrittore e conduttore che da anni incarna la figura del narratore civile del crimine italiano. La sua capacità di mantenere un equilibrio tra rigore documentaristico e tensione narrativa è ciò che distingue Blu notte dalla massa di prodotti true crime approdati sulle piattaforme streaming negli ultimi anni. Lucarelli non si limita a raccontare: contestualizza, pesa le prove, soppesa le versioni, e restituisce al pubblico la complessità morale e giudiziaria di vicende che il tempo rischia di appiattire in semplici aneddoti di cronaca.

In questo episodio, la sua voce ha accompagnato il pubblico attraverso due casi distinti ma accomunati da un medesimo ambiente: quello del DAMS, il celebre corso di laurea in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo dell’Università di Bologna, da sempre simbolo di una certa stagione culturale italiana, vivace e contraddittoria al tempo stesso.

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Il delitto di Francesca Alinovi, critica d’arte tra le più lucide della sua generazione

Il primo caso affrontato nella puntata è quello di Francesca Alinovi, critica d’arte la cui figura resta tra le più significative del panorama culturale italiano degli anni Ottanta. Alinovi era una studiosa capace di leggere la scena artistica contemporanea con strumenti analitici affilati, e la sua morte violenta — rimasta a lungo avvolta in una nebbia giudiziaria che ha alimentato dibattiti e polemiche — rappresenta uno di quei casi in cui il crimine si intreccia dolorosamente con la storia culturale di un’epoca.

Riportare la sua storia in televisione, nel 2026, non è un esercizio di nostalgia: è un atto di restituzione. La critica d’arte merita di essere ricordata non soltanto come vittima, ma come intellettuale di rilievo, e Blu notte ha storicamente dimostrato di saper fare questa distinzione con rispetto e precisione.

Il caso Angelo Fabbri e la memoria degli studenti del DAMS

Il secondo caso trattato nell’episodio del 17 ottobre 2026 riguarda Angelo Fabbri, studente la cui vicenda si inserisce nel medesimo contesto accademico. I delitti del DAMS, come vengono definiti nelle cronache e come la stessa trasmissione li ha nominati, costituiscono un capitolo oscuro nella storia di un’istituzione universitaria che ha formato generazioni di intellettuali, registi, critici e artisti.

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L’accostamento dei due casi in un unico episodio non è casuale: suggerisce una lettura che va oltre la singola vicenda giudiziaria, invitando a riflettere su come certi ambienti — per quanto creativi e aperti — possano diventare teatro di violenze che restano a lungo senza risposta. È precisamente questa dimensione più ampia che il true crime italiano, nella sua versione migliore, riesce a esplorare.

Perché il true crime italiano continua ad avere senso nel 2026

In un’epoca in cui le piattaforme streaming producono documentari true crime a ritmo industriale — spesso privilegiando l’impatto emotivo sulla solidità dell’inchiesta — Blu notte – Misteri dimenticati rimane un punto di riferimento per un approccio diverso. La trasmissione di Rai 3 non cerca l’effetto shock: cerca la comprensione. E questo la rende, paradossalmente, più necessaria oggi di quanto non lo fosse agli inizi.

Il genere, in Italia, ha trovato negli ultimi anni una nuova audience, trascinata dall’interesse globale per i cold case e dalle produzioni internazionali disponibili su Netflix e sulle altre piattaforme. Ma c’è una differenza sostanziale tra il modello anglosassone — spesso orientato all’intrattenimento puro — e quello incarnato da Lucarelli: la responsabilità verso le vittime e verso la verità storica. Un episodio come quello dedicato ai blu notte delitti dams lo dimostra con chiarezza.

Rileggere i crimini legati al DAMS bolognese attraverso la lente di un programma come Blu notte significa anche riconoscere che certi casi non smettono mai di interpellare il presente: restano aperti, non solo sul piano giudiziario, ma sul piano della memoria collettiva. Ed è proprio in questo spazio — tra l’archivio e la coscienza pubblica — che la televisione, quando funziona davvero, continua a svolgere un ruolo che nessun algoritmo di raccomandazione potrà mai sostituire.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.