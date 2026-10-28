La Famiglia Panini di Serena Rossi: quando l’icona pop dialoga con Pavarotti e Bottura

Serena Rossi interpreta La Famiglia Panini alla Festa del Cinema di Roma 2026. Scopri come l'attrice si è preparata con 96 ore di studio su Pavarotti e Bottura.

C’è qualcosa di profondamente italiano nel modo in cui Serena Rossi si prepara a incarnare un personaggio: non basta studiare il copione, bisogna abitare un’intera cultura. È quanto emerge dalla presentazione di La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine alla Festa del Cinema di Roma del 24 ottobre 2026, dove l’attrice e la regista Letizia Lamartire hanno svelato i retroscena di una produzione che porta sul piccolo schermo una storia capace di toccare la memoria collettiva di generazioni.

Alla Festa del Cinema di Roma, la famiglia Panini prende vita

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma ha collocato La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine in un contesto di tutto rispetto per una fiction televisiva: un segnale chiaro di quanto Rai Fiction e Indigo Film credano nel progetto. La serie, composta da sei episodi, è una produzione che nasce da una fonte letteraria solida: il romanzo L’album dei sogni di Luigi Garlando, pubblicato da Mondadori Libri. Il passaggio dalla pagina scritta allo schermo è stato affidato a Letizia Lamartire, regista che ha già dimostrato la propria capacità di lavorare con materiali narrativi radicati nell’italianità più autentica.

Il cast che affianca Serena Rossi è di consistente spessore: accanto a lei figurano Simone Liberati, Federico Cesari, Benedetta Cimatti e Edoardo Pesce, un ensemble che promette dinamiche narrative articolate lungo i sei episodi della serie.

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Novantasei ore di studio per diventare Olga Panini

Il dettaglio che ha catturato maggiormente l’attenzione durante la presentazione riguarda il metodo di preparazione di Serena Rossi per il ruolo di Olga Panini. L’attrice napoletana ha dedicato 96 ore di studio a due figure iconiche della cultura italiana per eccellenza: Pavarotti e Bottura. La scelta di questi due riferimenti — uno il tenore che ha portato l’opera italiana nel mondo, l’altro lo chef che ha ridefinito la cucina italiana contemporanea — non è casuale. Entrambi rappresentano una forma di eccellenza artigianale che si trasforma in fenomeno culturale globale, esattamente come le figurine Panini hanno fatto con il collezionismo sportivo e non solo.

Questo approccio alla preparazione racconta molto del modo in cui Rossi concepisce il suo lavoro: costruire un personaggio significa comprendere il tessuto culturale da cui quel personaggio emerge, non limitarsi a riprodurne i tratti superficiali. Novantasei ore di immersione in due figure tanto distanti tra loro quanto complementari nella loro rappresentazione dell’identità italiana sono un investimento che va ben oltre la semplice ricerca biografica.

Una fiction Rai che guarda alla storia industriale italiana

Ciò che rende La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine un progetto editorialmente interessante è la sua capacità di intrecciare storia privata e storia collettiva. Le figurine Panini non sono semplicemente un prodotto commerciale: sono un oggetto culturale che ha attraversato decenni di vita italiana, finendo nelle tasche di bambini di generazioni diverse e diventando un linguaggio condiviso. Raccontare la famiglia che ha dato vita a questo fenomeno significa affrontare un pezzo di storia imprenditoriale e sociale del paese.

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La serie è stata realizzata da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, una coproduzione che garantisce risorse e ambizioni produttive adeguate alla portata della storia. Il debutto su Rai 1 è avvenuto il 26 novembre 2026, portando la serie direttamente al grande pubblico generalista, quello più adatto a recepire una narrazione che mescola nostalgia, spirito imprenditoriale e dinamiche familiari.

Letizia Lamartire e la sfida della regia

Dietro la macchina da presa, Letizia Lamartire ha affrontato la sfida di tradurre in immagini una storia che appartiene già all’immaginario collettivo italiano. Dirigere una fiction su la famiglia Panini significa confrontarsi con le aspettative di chi quel nome lo associa a ricordi precisi, a momenti d’infanzia, a scambi di figurine nel cortile di scuola. È un peso narrativo che può diventare un punto di forza, a patto di trovare il giusto equilibrio tra fedeltà alla memoria condivisa e libertà creativa nella costruzione drammaturgica.

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma — contesto tradizionalmente riservato al cinema d’autore e ai grandi titoli internazionali — conferisce alla serie una legittimità culturale che va oltre il semplice appuntamento televisivo. È il riconoscimento che una fiction può aspirare alla stessa dignità narrativa di un lungometraggio, soprattutto quando affronta materiali capaci di parlare alla storia di un paese.

Con sei episodi su Rai 1 e una protagonista che ha costruito il suo personaggio attraverso quasi cento ore di ricerca su due delle figure più rappresentative dell’eccellenza italiana, La Famiglia Panini – L’avventura delle figurine si presenta come uno degli appuntamenti televisivi più attesi della stagione autunnale, capace di unire la qualità della fiction contemporanea con la forza evocativa di una storia che appartiene a tutti.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.