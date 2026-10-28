Tale e Quale Show, Max Paiella trionfa nell’interpretazione di Aznavour: la classifica si riconfigura

Nella quinta puntata del Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 21 ottobre 2026 su Rai 1, è stato Max Paiella a conquistare la vittoria di serata con un’interpretazione di Charles Aznavour che ha convinto tanto il pubblico quanto la giuria. Un risultato che riposiziona il comico romano nella competizione stagionale, dopo una prestazione capace di raccogliere il punteggio più alto della serata e di imporsi nella classifica di tre giurati su cinque.

Max Paiella e il trionfo nei panni di Charles Aznavour

Max Paiella ha totalizzato 86 punti, risultando primo nella valutazione di tre membri della giuria e aggiudicandosi così la vittoria della quinta puntata. Calarsi nei panni di Charles Aznavour — cantautore armeno-francese tra i più iconici del Novecento, voce inconfondibile di brani come La Bohème e She — rappresenta una sfida tecnica ed emotiva di notevole complessità. Il Tale e Quale Show richiede ai concorrenti non solo di imitare la voce, ma di restituire il portamento, la presenza scenica e il fraseggio di artisti spesso lontanissimi dalla propria indole naturale. In questo caso, Paiella ha saputo attraversare quella distanza con risultati che la giuria ha premiato in modo netto.

La giuria della quinta puntata era composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani, Marco Masini e Valentina Persia: un pannello eterogeneo che porta nel programma prospettive diverse, dalla musica d’autore alla comicità, garantendo valutazioni che raramente convergono su un unico nome senza un merito reale.

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Il podio della serata: Morise e Ezzine completano la classifica

Alle spalle di Paiella si è classificata Roberta Morise, che ha portato sul palco del Tale e Quale Show una versione di Gianna Nannini: una scelta impegnativa, considerando la potenza vocale e la fisicità scenica che caratterizzano la rocker senese. Morise ha chiuso al secondo posto nel podio della puntata, conquistando però un riconoscimento ulteriore: il voto del pubblico social, che l’ha indicata come preferita attraverso le piattaforme digitali. Un doppio risultato che testimonia come la sua esibizione abbia colpito su più fronti.

Terza nel podio serale è risultata Selma Ezzine, che si è misurata con Michael Jackson — forse il terreno più insidioso dell’intera competizione, data la mitologia visiva e sonora che circonda ogni singolo gesto del King of Pop. Ezzine ha comunque confermato le proprie qualità imitative, mantenendo una presenza rilevante nella gara.

Perché il programma di Carlo Conti continua ad attrarre attenzione

Giunto alla quinta puntata stagionale, il Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti si conferma uno dei format più solidi del palinsesto di Rai 1. La formula — concorrenti chiamati a trasformarsi ogni settimana in un artista diverso, con l’ausilio di costumi, trucco prostetico e arrangiamenti musicali — funziona perché mette in luce sia le capacità tecniche dei partecipanti sia i loro limiti, creando una tensione narrativa episodio dopo episodio. Ogni puntata ridisegna parzialmente la classifica stagionale, rendendo la competizione imprevedibile fino alle ultime battute.

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La scelta degli artisti da imitare è essa stessa una chiave editoriale: Aznavour, Nannini, Michael Jackson nella stessa serata compongono un mosaico generazionale che parla a spettatori di età e gusti differenti. Non è un dettaglio secondario in un panorama televisivo dove la frammentazione del pubblico è una delle sfide principali per i programmi in prima serata.

Per seguire gli aggiornamenti ufficiali sul programma è possibile fare riferimento al sito ufficiale Rai di Tale e Quale Show, dove vengono pubblicati i contenuti delle puntate e le classifiche aggiornate.

Con la vittoria di Paiella e il voto social a Morise, la quinta puntata lascia la competizione più aperta che mai: i prossimi appuntamenti del mercoledì sera su Rai 1 diranno se questo risultato segnerà una svolta nella corsa stagionale o resterà un episodio isolato in una gara ancora tutta da scrivere.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.