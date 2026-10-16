Tale e Quale Show, Andrea Perroni vince la quarta puntata: la classifica si ridisegna

Il venerdì sera di Rai 1 si è confermato ancora una volta un appuntamento capace di sorprendere: la quarta puntata di Tale e Quale Show, andata in onda il 14 ottobre 2026 sotto la conduzione di Carlo Conti, ha restituito una classifica che nessuno avrebbe facilmente pronosticato alla vigilia. A conquistare il primo posto della serata è stato Andrea Perroni, il comico romano che — con una performance precisa e sentita — ha ribaltato gli equilibri del tale e quale show quarta puntata e riacceso la competizione in vista delle settimane decisive del programma.

Andrea Perroni e l’omaggio a Gino Paoli: 65 punti che pesano

Non è un caso che la vittoria di puntata porti la firma di un comico di professione. Andrea Perroni ha scelto di imitare Gino Paoli, interprete storico della canzone d’autore italiana, sulle note di Una lunga storia d’amore: un brano che richiede controllo vocale, misura espressiva e una certa capacità di abitare un’epoca musicale lontana dai registri contemporanei. Il risultato, valutato con 65 punti dalla giuria e dal meccanismo di voto del programma, ha convinto e colpito.

La scelta di Paoli come soggetto dell’imitazione non è banale. Si tratta di un artista con una cifra stilistica riconoscibilissima — la voce baritonale, la postura quasi immobile sul palco, la dizione meditata — che rende l’imitazione tanto più esposta al confronto quanto più è riuscita. Perroni ha saputo tenere la tensione drammatica della performance senza scivolare nella parodia, dimostrando che la sua presenza nel cast di Tale e Quale Show 2026 va ben oltre la funzione comica che il pubblico potrebbe aspettarsi da lui.

La classifica generale: Selma Ezzine resta in testa

La vittoria di puntata di Perroni non ha però scalfito la leadership complessiva della stagione. Selma Ezzine mantiene il primo posto nella classifica generale dopo la tale e quale show quarta puntata, confermandosi la concorrente più costante e solida del gruppo. La sua posizione in cima alla graduatoria cumulativa è il segnale di una continuità che, in un programma dove ogni settimana si riparte da zero nella gara di serata, rappresenta un valore difficile da costruire e ancora più difficile da difendere.

Il meccanismo di Tale e Quale Show — che somma i punteggi puntata per puntata — premia proprio questo tipo di regolarità, e Ezzine sembra averlo compreso meglio di chiunque altro. Resta da vedere se i concorrenti che si sono mossi con più discontinuità riusciranno a ricucire il distacco nelle puntate che restano, o se la classifica finale rifletterà questa gerarchia già consolidata.

Un cast che non smette di offrire variabili

Il cast della stagione 2026 di Tale e Quale Show è costruito per garantire dinamismo e imprevedibilità. La presenza di figure come Jasmine Carrisi, Anna Pettinelli e Roberta Morise tra i concorrenti, insieme alla giuria che include il sempre diretto Cristiano Malgioglio, assicura che ogni puntata abbia il suo peso specifico, non soltanto sul piano delle imitazioni canore ma anche su quello delle interazioni e delle reazioni a caldo.

Carlo Conti, dal canto suo, gestisce il programma con la fluidità di chi conosce il format in profondità — è stato lui a portarlo in Italia e a plasmarne l’identità nel corso degli anni — e sa dosare tensione, ironia e calore in modo da tenere il pubblico agganciato per tutta la durata della serata. La classifica finale della quarta puntata è disponibile su RaiPlay per chi volesse rivedere l’esito completo della serata.

Cosa cambia dopo la quarta puntata

Con quattro puntate alle spalle, Tale e Quale Show 2026 entra nella sua fase più delicata. I concorrenti hanno ormai mostrato le proprie inclinazioni, i punti di forza e le fragilità: chi ha puntato su imitazioni vocalmente impegnative ha accumulato punti ma anche rischi, chi ha privilegiato la somiglianza fisica e la teatralità ha costruito un’identità scenica riconoscibile. La vittoria di Andrea Perroni con 65 punti nella tale e quale show quarta puntata dimostra che il programma rimane aperto a colpi di scena autentici — non costruiti, non telefonati — e che la classifica può ancora cambiare forma in modo significativo.

Il vero interesse delle prossime settimane sarà capire se Selma Ezzine riuscirà a consolidare ulteriormente il suo vantaggio cumulativo o se qualcuno — Perroni in testa, dopo questa serata — troverà la continuità necessaria per insidiarla davvero. Tale e Quale Show torna su Rai 1 il prossimo venerdì, e la classifica è tutt’altro che scritta.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.