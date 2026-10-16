Festa del Cinema di Roma, giorno 3: Marvel, Pino Daniele e il ritorno di Pawlikowski

La Festa del Cinema di Roma 2026 entra nel vivo con Paul Bettany e la serie Marvel, il biopic su Pino Daniele e Fatherland di Pawlikowski.

Quando una manifestazione come la Festa del Cinema di Roma 2026 entra nel vivo della sua terza giornata, il programma smette di essere un semplice elenco di proiezioni e diventa invece uno specchio delle tensioni culturali del momento: il rapporto tra memoria popolare e racconto cinematografico, tra il cinema d’autore europeo e la potenza produttiva delle major americane, tra il grande schermo e le piattaforme streaming che ormai abitano gli stessi palchi. Il 15 ottobre 2026, all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, questa tensione si è manifestata con una chiarezza rara, attraverso tre titoli che difficilmente avrebbero potuto essere più diversi tra loro.

Paul Bettany e la serie Marvel: quando il festival abbraccia le piattaforme

Uno degli appuntamenti più attesi della giornata ha portato all’Auditorium Paul Bettany, protagonista della nuova serie Marvel presentata in anteprima alla ventunesima edizione del festival. La presenza di un titolo legato al Marvel Cinematic Universe alla Festa del Cinema di Roma non è un fatto neutro: segnala la volontà della manifestazione di dialogare con la cultura pop globale senza per questo rinunciare alla propria identità critica. Bettany, attore di formazione teatrale britannica diventato uno dei volti più riconoscibili del franchise grazie al personaggio di Visione, porta con sé una credibilità artistica che rende la sua presenza al festival qualcosa di più di una semplice operazione promozionale.

La proiezione di un prodotto Marvel in un contesto festivaliero pone domande legittime sul confine sempre più permeabile tra cinema e serialità televisiva, tra sala e schermo domestico. La Festa del Cinema di Roma 2026 sembra rispondere a queste domande non con una presa di posizione ideologica, ma con la pragmatica consapevolezza che il racconto audiovisivo contemporaneo non si lascia più contenere in categorie rigide. Ospitare la serie con Bettany significa riconoscere che il pubblico — anche quello festivaliero — abita mondi narrativi plurali.

Je so’ pazzo: il biopic su Pino Daniele e la sfida della memoria musicale

Se la presenza Marvel ha il sapore di una dichiarazione d’apertura verso il grande pubblico, è il biopic Je so’ pazzo a toccare le corde più profonde della giornata. Il film racconta la vita e la musica di Pino Daniele, il cantautore napoletano che ha ridefinito i confini tra blues, jazz, tradizione partenopea e rock mediterraneo, costruendo un immaginario sonoro che appartiene ormai al patrimonio culturale italiano. Nella parte del protagonista c’è Massimiliano Caiazzo, giovane attore chiamato a incarnare una figura la cui complessità artistica e umana non si presta a semplificazioni.

I biopic musicali attraversano da anni una fase di grande popolarità internazionale, eppure restano tra i generi cinematograficamente più rischiosi: il pericolo di ridurre una vita straordinaria a una sequenza di aneddoti celebrativi è sempre presente. Ciò che rende interessante la proiezione alla Festa del Cinema di Roma è proprio il contesto: Roma non è Napoli, ma è una città che con Pino Daniele ha avuto un rapporto speciale, e presentare il film qui significa sottoporlo a uno sguardo che non è quello del tifo campanilistico, ma di un’affezione più meditata. La scelta di Je so’ pazzo come titolo — che richiama una delle canzoni più iconiche del repertorio danieliano — è già di per sé una dichiarazione di intenti: non una biografia agiografica, ma un ritratto che intende restituire la dimensione più libera e spiazzante di un artista che non ha mai smesso di sorprendere.

Fatherland di Pawlikowski: il rigore del bianco e nero di ritorno a Roma

Il terzo grande appuntamento della giornata appartiene a un registro completamente diverso. Paweł Pawlikowski, il regista polacco che con Ida e Cold War ha imposto al cinema europeo contemporaneo una delle poetiche visive più riconoscibili degli ultimi vent’anni, torna alla Festa del Cinema con Fatherland, girato in bianco e nero. La scelta cromatica non è mai casuale nel cinema di Pawlikowski: il monocromo è per lui uno strumento di scavo, un modo per liberare l’immagine dalla contingenza del colore e restituirle una dimensione quasi archetipica.

Presentare Fatherland a Roma significa inserirlo in un dialogo con una città che ha una relazione profonda con il cinema in bianco e nero — da Fellini a Pasolini, la tradizione visiva romana è intrisa di quella grammatica. Pawlikowski, che lavora spesso su temi legati alla memoria, all’identità e alle fratture della storia europea, porta alla Festa del Cinema di Roma 2026 un film che si preannuncia come uno dei titoli più discussi dell’intera manifestazione, capace di attrarre sia il pubblico cinefilo sia chi segue con attenzione il cinema d’autore internazionale. Il suo ritorno a Roma è uno di quegli eventi che giustificano da soli l’esistenza di un festival.

La docuserie Radici con Daniele De Rossi: il calcio come racconto identitario

A completare una giornata già densa, la docuserie Radici con Daniele De Rossi porta all’Auditorium una riflessione sull’identità attraverso uno dei linguaggi più popolari del Paese. L’ex capitano della Roma, figura che nella capitale ha un peso simbolico difficile da sopravvalutare, si presta a un racconto che usa il calcio come punto di partenza per esplorare qualcosa di più ampio: le radici, appunto, il senso di appartenenza, il legame tra un individuo e il luogo che lo ha formato. In un festival che in questa giornata ha già toccato la musica napoletana e la memoria europea, Radici aggiunge la dimensione sportiva come ulteriore forma di narrazione collettiva.

La ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si estende fino al 25 ottobre 2026, si conferma con questa terza giornata come una manifestazione capace di tenere insieme istanze molto diverse senza perdere coerenza: il Marvel Universe e Pawlikowski, Pino Daniele e De Rossi condividono lo stesso palco perché il cinema — nella sua accezione più larga — è esattamente questo spazio di convivenza tra mondi che altrove non si incontrerebbero mai. Chi segue il festival può consultare il programma completo sul sito ufficiale di Film in Italia per orientarsi tra le proiezioni dei giorni successivi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.