You Can See Everything trionfa ai Critics Choice Documentary Awards

Nel panorama dei documentari in corsa per gli Oscar 2027, una vittoria ai Critics Choice Documentary Awards pesa quanto un segnale difficile da ignorare: You Can See Everything, il documentario su Elizabeth Holmes diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim e distribuito da A24, ha fatto incetta di riconoscimenti alla cerimonia 2026, imponendosi come uno dei titoli più discussi dell’intera stagione dei premi. La domanda che la comunità dei cinefili e degli addetti ai lavori si pone ora è se questo slancio si tradurrà in una statuetta.

Una vittoria totale ai Critics Choice Documentary Awards 2026

Il risultato ottenuto da You Can See Everything ai Critics Choice Documentary Awards 2026 è stato netto e difficilmente interpretabile in modo riduttivo: il film ha vinto in tutte e cinque le categorie in cui era nominato, incluse le due più prestigiose, ovvero Best Nonfiction Feature e Best Director. Quest’ultimo riconoscimento va direttamente a Fielder e Oppenheim, confermando che la giuria ha premiato non soltanto il soggetto — la controversa vicenda di Elizabeth Holmes e il suo impero Theranos — ma anche la visione registica che ha plasmato la narrazione.

Per A24, già distributore di opere capaci di muoversi con disinvoltura tra il circuito festivaliero e il grande pubblico, si tratta di un’ulteriore conferma della propria capacità di selezionare titoli che intercettano il dibattito culturale del momento. Il documentario su Holmes arriva in un contesto in cui l’interesse per le figure di imprenditrici controverse, le truffe ad alto livello e le dinamiche del potere nella Silicon Valley non accenna a diminuire.

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Il you can see everything documentary e le quote Oscar 2027

I mercati di previsione parlano chiaro: secondo i dati raccolti da Gold Derby, le probabilità che You Can See Everything conquisti la categoria Best Documentary Feature agli Oscar 2027 raggiungono una confidence del 96,9%. Si tratta di una cifra che non si vede spesso in questa fase della stagione, e che riflette quanto il film abbia saputo capitalizzare ogni tappa del percorso premiativo.

Tuttavia, i numeri delle previsioni vanno letti con la cautela che meritano. La categoria documentario agli Oscar è storicamente una delle più imprevedibili, capace di riservare sorprese anche quando un titolo sembra dominare il ciclo dei premi minori. Il fatto che un you can see everything documentary abbia convinto i critici in modo così uniforme non garantisce automaticamente che l’Academy segua la stessa traiettoria: i votanti degli Oscar operano con logiche proprie, e la competizione nella categoria non è ancora definita nei suoi contorni definitivi.

Nathan Fielder e Lance Oppenheim: una regia che ha convinto la critica

Uno degli elementi più interessanti emersi dalla vittoria ai Critics Choice è il riconoscimento esplicito alla regia. Nathan Fielder, noto al grande pubblico per il suo lavoro televisivo, e Lance Oppenheim, già apprezzato per il suo approccio visivo al documentario, hanno costruito insieme un’opera che evidentemente non si limita a ripercorrere cronologicamente la parabola di Holmes, ma sceglie una prospettiva formale precisa e riconoscibile.

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Il premio per il Best Director in una categoria competitiva come quella dei documentari segnala che You Can See Everything non viene percepito soltanto come un prodotto di attualità, ma come un’opera con una propria identità cinematografica. Questo aspetto potrebbe rivelarsi determinante nel momento in cui i votanti dell’Academy si troveranno a scegliere tra titoli che raccontano storie rilevanti ma non sempre con la stessa coerenza stilistica.

A24 e la strategia distributiva in vista degli Oscar

La presenza di A24 come distributore non è un dettaglio marginale. La casa di distribuzione e produzione ha dimostrato negli anni una capacità notevole di accompagnare i propri titoli lungo la stagione dei premi con campagne mirate e un posizionamento culturale coerente. Per un documentario come You Can See Everything, che unisce un soggetto di grande risonanza mediatica a una firma registica riconoscibile, A24 dispone degli strumenti per mantenere alta l’attenzione fino alla notte degli Oscar 2027.

Resta da vedere come si svilupperà la competizione nelle prossime settimane, con altri titoli che potrebbero emergere dai festival e dalle uscite in sala o sulle piattaforme. La stagione dei premi per i documentari è lunga, e un risultato come quello dei Critics Choice Documentary Awards 2026 rappresenta un punto di partenza solido, non un punto di arrivo. Per ora, il you can see everything documentary è il film da battere, e chi vorrà farlo dovrà costruire un percorso altrettanto convincente.

Quello che è certo è che la vittoria in tutte e cinque le categorie ai Critics Choice Documentary Awards ha trasformato You Can See Everything in un riferimento obbligato per chiunque segua la stagione dei premi: un’opera che ha saputo parlare sia ai critici sia ai mercati di previsione con la stessa, inequivocabile voce. Per sapere se quella voce raggiungerà anche il Dolby Theatre nella notte degli Oscar 2027, non resta che seguire i prossimi mesi con la stessa attenzione che il film sembra meritarsi.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.