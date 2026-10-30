You Can See Everything, il documentario di tre ore su Elizabeth Holmes che ridefinisce i confini del racconto biografico

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Tre ore di durata, una protagonista che divide ancora l’opinione pubblica e un esordio al botteghino che ha sorpreso l’intera industria cinematografica: You Can See Everything, il documentario su Elizabeth Holmes e il caso Theranos, si è imposto come uno degli eventi culturali più discussi dell’autunno 2026. Prodotto da A24 e diretto da Nathan Fielder e Lance Oppenheim, il film ha debuttato nelle sale americane e canadesi raccogliendo risultati che pochi avrebbero previsto per un documentario non musicale di questa lunghezza.

Un esordio al botteghino che riscrive i precedenti del genere documentaristico

I numeri parlano da soli: 15 milioni di dollari (circa 11,25 milioni di sterline) incassati nel weekend di debutto, distribuito su 855 schermi tra Stati Uniti e Canada. Per il genere documentaristico non musicale, si tratta del secondo miglior opening della storia del box office, superato soltanto da Fahrenheit 9/11 di Michael Moore nel 2004. Un confronto che dice molto: Moore aveva costruito il suo film su un’urgenza politica dichiarata, in un momento di polarizzazione americana acutissima. Fielder e Oppenheim hanno invece lavorato su un materiale più ambiguo — una donna condannata, una storia già raccontata mille volte, eppure capace di generare ancora una domanda irrisolta.

Il fatto che il pubblico abbia scelto di trascorrere tre ore in sala per un documentario su una figura già ampiamente esplorata da serie televisive, podcast e libri-inchiesta è di per sé un dato culturale rilevante. Suggerisce che la domanda attorno a Elizabeth Holmes non si è esaurita con la condanna, né con l’inizio della detenzione.

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Il materiale al centro di You Can See Everything: Holmes a casa, prima del carcere

La scelta registica più significativa del film riguarda le condizioni di produzione: Holmes è stata filmata nella sua abitazione in California nel 2023, durante il mese precedente all’inizio della sua pena detentiva di 11 anni. Non si tratta, quindi, di un documentario costruito su archivi, testimonianze di terzi o ricostruzioni. Fielder e Oppenheim hanno avuto accesso diretto alla protagonista in un momento di transizione radicale — quella soglia tra la vita ordinaria e il carcere che raramente una telecamera riesce a catturare.

Questa scelta conferisce al film una tensione particolare. La fondatrice di Theranos, accusata di frode ai danni di investitori e pazienti che avrebbero dovuto beneficiare di tecnologie diagnostiche mai realmente funzionanti, appare in un contesto domestico, in un momento in cui la sua libertà è ormai contata in giorni. Il risultato è un ritratto che, secondo quanto emerge dai materiali presentati al Telluride Film Festival — dove è stato proiettato il trailer — sfida lo spettatore a costruire una propria lettura della figura.

A24 e la strategia di un’uscita pensata per generare dibattito

La produzione firmata A24 non è un dettaglio secondario. La casa di produzione e distribuzione americana ha costruito negli ultimi anni una reputazione precisa: lavora su progetti che non si lasciano facilmente classificare, che mescolano registro alto e accessibilità, e che spesso generano conversazione culturale ben oltre la prima settimana di programmazione. Affidare You Can See Everything — il documentario su Elizabeth Holmes — a questo marchio significa posizionarlo non come semplice true crime, ma come opera con ambizioni più ampie.

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La scelta di Nathan Fielder come co-regista rafforza questa lettura. Fielder è noto per un approccio alla realtà documentata che non rinuncia alla costruzione narrativa, che mette in discussione il confine tra osservazione e partecipazione. Associato a Lance Oppenheim — autore di documentari che esplorano le contraddizioni dell’identità americana contemporanea — il duo ha prodotto un oggetto che il pubblico fatica a etichettare con facilità.

Perché Holmes continua ad alimentare un’ossessione collettiva

Il caso Theranos ha già ispirato una quantità considerevole di narrazioni: il libro di John Carreyrou, la serie televisiva con Amanda Seyfried, numerosi podcast di approfondimento. Eppure You Can See Everything riesce ad aggiungere qualcosa che gli altri formati non potevano offrire: la presenza fisica di Elizabeth Holmes in un momento di straordinaria vulnerabilità biografica, senza intermediari narrativi tra lei e la telecamera.

Questa prossimità alimenta la domanda fondamentale che il caso Holmes non ha mai smesso di porre: come si costruisce una persona capace di convincere investitori, medici e pazienti dell’efficacia di una tecnologia inesistente? La risposta non è mai stata semplice, e il documentario — con la sua durata di tre ore — sembra rifiutare deliberatamente le soluzioni rapide. Il confronto con Fahrenheit 9/11 al botteghino non è solo un dato commerciale: è il segnale che una parte significativa del pubblico cerca ancora, in sala, esperienze documentaristiche capaci di reggere la complessità senza semplificarla.

Il debutto di You Can See Everything nelle sale nordamericane rappresenta un momento insolito per il documentario contemporaneo — un genere che raramente ottiene questo tipo di attenzione commerciale e culturale simultanea. Che il film riesca a mantenere questo slancio nelle settimane successive dipenderà anche da come il dibattito attorno alla figura di Holmes continuerà a evolversi, ma i numeri dell’opening weekend indicano già che l’interesse per questa storia è tutt’altro che esaurito.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.