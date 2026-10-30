Mediaset Infinity al Lucca Comics & Games 2026: RIFT e l’inedito One Piece segnano un nuovo capitolo nell’offerta premium della piattaforma

Nel cuore del Lucca Comics & Games 2026, la manifestazione che ogni anno trasforma la città toscana in uno dei principali appuntamenti mondiali dedicati alla cultura pop, ai fumetti e all’animazione, Mediaset Infinity ha scelto di fare il suo ingresso con due proposte che segnano altrettanti momenti distinti: un docu-game inedito sulla crisi climatica e un’anteprima molto attesa per i fan di uno dei manga più amati di sempre. La giornata da cerchiare in rosso è sabato 31 ottobre, con il Cinema Centrale come palcoscenico di entrambe le presentazioni.

RIFT – Il futuro è in gioco: il docu-game di Claudio Di Biagio arriva in anteprima

Il primo appuntamento è fissato per le 11:30 e riguarda RIFT – Il futuro è in gioco, un progetto che sfugge a qualsiasi etichetta convenzionale. Diretto da Claudio Di Biagio e prodotto da Infinity LAB, il braccio produttivo di Mediaset Infinity, RIFT si definisce un docu-game: un formato ibrido che mescola le logiche del documentario con quelle del gioco interattivo, ponendo al centro il tema del cambiamento climatico.

La scelta di presentare RIFT proprio al Lucca Comics & Games 2026 non è casuale. Il festival lucchese ha da tempo ampliato i propri confini ben oltre il fumetto tradizionale, abbracciando videogiochi, cultura digitale e nuove forme di narrazione interattiva. Un docu-game che affronta le sfide ambientali del futuro si inserisce perfettamente in questo ecosistema, rivolgendosi a un pubblico abituato a ragionare in termini di scelte, conseguenze e scenari alternativi — esattamente il linguaggio del gioco.

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Dopo l’anteprima lucchese, RIFT – Il futuro è in gioco sarà disponibile in esclusiva su Mediaset Infinity a partire dal 15 novembre. Una finestra di lancio che suggerisce una strategia editoriale precisa: usare il festival come cassa di risonanza per costruire attesa attorno a un contenuto originale che, per formato e tematica, punta a distinguersi nell’affollato panorama dello streaming italiano.

One Piece in italiano: due episodi inediti al Cinema Centrale

Nel pomeriggio dello stesso sabato, alle 15:00 e sempre al Cinema Centrale, l’attenzione si sposta su un universo narrativo di tutt’altra natura ma di peso specifico altrettanto rilevante: One Piece. Mediaset Infinity presenterà in anteprima assoluta due episodi inediti doppiati in italiano della serie, un evento che per la comunità dei fan italiani dell’opera di Eiichiro Oda rappresenta qualcosa di più di una semplice proiezione.

Il doppiaggio italiano di One Piece ha una storia lunga e appassionata, con generazioni di spettatori cresciuti con le voci italiane dei personaggi. Poter vedere episodi ancora inediti in questa versione, in una sala cinematografica, durante uno dei festival di riferimento per la cultura manga e anime in Italia, è un’esperienza che va ben oltre la fruizione domestica su piattaforma. È un atto di comunità, un momento collettivo che il Lucca Comics & Games sa costruire meglio di qualsiasi altro contesto nazionale.

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La presenza di One Piece nel programma di Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026 conferma anche la centralità della serie nell’offerta della piattaforma, che evidentemente intende rafforzare il proprio legame con il pubblico degli appassionati di animazione giapponese attraverso eventi fisici capaci di generare partecipazione diretta.

Mediaset Infinity al Lucca Comics 2026: una strategia di presenza fisica

La doppia presenza di Mediaset Infinity al Lucca Comics & Games 2026 — che si svolge dal 28 ottobre al 1° novembre — racconta qualcosa di interessante sul modo in cui le piattaforme streaming stanno ripensando il proprio rapporto con il pubblico. In un’epoca in cui la fruizione è sempre più individuale e domestica, portare contenuti inediti in un festival significa scommettere sull’esperienza condivisa come leva di marketing e fidelizzazione.

Con RIFT, Mediaset Infinity propone un contenuto originale che parla alle nuove generazioni attraverso un linguaggio ibrido e contemporaneo. Con One Piece, presidia uno dei franchise più solidi e trasversali dell’animazione mondiale. Le due scelte, apparentemente distanti per genere e pubblico di riferimento, convergono in una logica coerente: essere presenti là dove si concentra la passione per la cultura pop in tutte le sue forme, e farlo con contenuti che abbiano qualcosa di esclusivo da offrire a chi si trova in sala. Il sito ufficiale del Lucca Comics & Games 2026 raccoglie il programma completo della manifestazione per chi vuole orientarsi tra tutti gli eventi in calendario.

Per chi sarà a Lucca sabato 31 ottobre, il Cinema Centrale diventa dunque il punto di riferimento per una mattinata e un pomeriggio che mettono insieme innovazione di formato e fedeltà a un franchise storico: due facce complementari di una piattaforma che cerca il proprio spazio in un mercato sempre più competitivo, e che ha scelto uno dei palcoscenici più vivaci d’Italia per farlo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.