Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti: il documentario che rifiuta la celebrazione facile

C’è un momento preciso in cui un ritratto biografico smette di essere un omaggio e diventa qualcosa di più scomodo e necessario: quando l’artista accetta di mettere a fuoco non solo i trionfi, ma anche le zone d’ombra della propria storia. È quello che sembra voler fare Jovanotti con Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il documentario presentato alla Festa del Cinema di Roma 2026 e atteso nelle sale italiane a partire dal 26 novembre 2026.

Un documentario che scava nell’infanzia, non nella leggenda

Il titolo è già un programma. Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti non parte dal palco di uno stadio né da un greatest hits in sequenza: parte da Lorenzo Cherubini, il ragazzo, prima ancora che dall’artista. Il documentario esplora l’infanzia di Jovanotti, il rapporto con i genitori e una ferita privata che poche volte era stata affrontata pubblicamente con questa profondità — la morte del fratello in un incidente aereo. Scegliere di aprire il racconto da quel dolore, invece di aggirarlo, dice qualcosa di preciso sull’ambizione del progetto: non costruire un monumento, ma restituire una persona.

Il film ripercorre poi il percorso che da quelle radici ha portato Cherubini alle prime esperienze radiofoniche, agli esordi discografici e infine ai concerti negli stadi, diventati nel tempo una delle cifre più riconoscibili della sua presenza scenica. Ma è la direzione del racconto — dall’interno verso l’esterno, dall’individuo verso il pubblico — a distinguerlo dalla formula classica del documentario musicale celebrativo.

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Dalla radio agli stadi: la traiettoria di una carriera raccontata dal principio

Ripercorrere la carriera di Jovanotti attraverso il filtro autobiografico significa confrontarsi con una delle trasformazioni artistiche più radicali della musica italiana degli ultimi trent’anni. Il ragazzo che iniziò come dj e voce radiofonica — con uno stile che all’epoca sembrava più una provocazione giovanilista che un progetto culturale — è diventato nel tempo un punto di riferimento trasversale, capace di tenere insieme generazioni, generi e contesti molto diversi tra loro.

Il documentario su Lorenzo non si limita a celebrare questa traiettoria: la mette in prospettiva, riportandola alle sue origini concrete. Le prime radio, gli ambienti in cui Cherubini ha imparato a stare davanti a un microfono, le influenze che hanno plasmato un suono ancora in evoluzione — sono tutti elementi che il film porta sullo schermo con una logica narrativa che privilegia la continuità biografica rispetto alla semplice antologia di successi.

La Festa del Cinema di Roma come palcoscenico per un’opera personale

La scelta di presentare il documentario su Jovanotti alla Festa del Cinema di Roma 2026 non è neutra. Il festival capitolino ha consolidato negli anni una vocazione all’incontro tra cinema d’autore e cultura pop, tra opere di finzione e documentari che raccontano figure della musica, dell’arte e dello spettacolo italiano. Portare Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti in quella cornice significa posizionarlo esplicitamente come opera cinematografica, non come prodotto promozionale legato a un tour o a un’uscita discografica.

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È una distinzione che conta. Il genere del documentario musicale ha attraversato negli ultimi anni una stagione di grande proliferazione sulle piattaforme streaming, con risultati molto disomogenei: accanto a opere capaci di aggiungere profondità alla comprensione di un artista, ne sono uscite molte che funzionavano essenzialmente come strumenti di brand management. La presentazione in un contesto festivaliero come quello romano suggerisce un’ambizione diversa, orientata alla durata e alla sostanza narrativa più che alla visibilità immediata.

Nelle sale dal 26 novembre: perché vale la pena aspettarlo

L’uscita nelle sale italiane è fissata per il 26 novembre 2026, una finestra autunnale che tradizionalmente favorisce i titoli con una componente culturale e biografica forte. Per chi ha seguito Jovanotti in questi decenni — e per chi lo ha scoperto più di recente — il documentario promette un accesso inedito a strati della sua storia che la musica da sola non poteva restituire completamente.

Parlare del fratello scomparso, dei genitori, delle prime esperienze che hanno formato il carattere prima ancora dell’artista: sono scelte narrative che richiedono coraggio, e che possono trasformare un ritratto biografico in qualcosa che riguarda tutti, non solo i fan. Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti ha le premesse per essere uno di quei documentari che si guardano non per sapere com’è fatto un personaggio famoso, ma per capire meglio come si diventa chi si è — e a quale prezzo. L’appuntamento in sala, a fine novembre, sarà il momento della verifica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.