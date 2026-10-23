Manuel Agnelli al FIPILI Horror Festival di Livorno: quando il cinema incontra la letteratura dell’orrore

Manuel Agnelli degli Afterhours è stato ospite speciale al FIPILI Horror Festival di Livorno, la manifestazione internazionale di cinema e letteratura giunta alla quindic

Quando un festival dedicato all’horror decide di invitare il leader degli Afterhours, qualcosa di interessante sta per accadere. Manuel Agnelli è stato ospite speciale del FIPILI Horror Festival di Livorno, la manifestazione internazionale di cinema e letteratura di genere giunta alla sua quindicesima edizione, che si è svolta dal 7 all’11 ottobre 2026. Un incontro che racconta, più di molte analisi, quanto la cultura dell’inquietante e del perturbante attraversi trasversalmente mondi apparentemente distanti — la musica alternativa, il cinema di genere, la narrativa oscura — trovando in spazi come questo il terreno ideale per dialogare.

Una quindicesima edizione densa di ospiti di peso

Il FIPILI Horror Festival non è una rassegna di nicchia destinata a pochi appassionati: è una manifestazione internazionale che negli anni ha costruito un’identità precisa, capace di attrarre nomi significativi dall’industria cinematografica e culturale. La quindicesima edizione ha confermato questa vocazione con un programma che ha affiancato ad Agnelli altri ospiti di rilievo. Tra questi figura Federico Zampaglione, frontman dei Tiromancino e regista horror, figura che incarna perfettamente la sovrapposizione tra musica e cinema di genere che sembra essere uno dei fili conduttori di questa edizione. La presenza di artisti che operano su più piani espressivi contemporaneamente è, in questo senso, tutt’altro che casuale.

Il festival si svolge a Livorno, città che con questa manifestazione ha saputo ritagliarsi un ruolo riconoscibile nella mappa italiana degli eventi dedicati al cinema e alla letteratura di genere. Quindici anni di continuità rappresentano un risultato non banale per una rassegna specializzata, e la capacità di portare ogni anno ospiti di profilo internazionale ne testimonia la solidità organizzativa e la credibilità nel settore.

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«Paure per Agnelli»: un titolo che è già un programma

L’appuntamento con Manuel Agnelli si è tenuto il 10 ottobre 2026, quinto giorno del festival, presso il Cinema 4 Mori alle 19:00. L’evento è stato intitolato «Paure per Agnelli», un titolo che gioca con il cognome dell’artista — agnelli, ovvero agnelli sacrificali, creature vulnerabili per antonomasia — e che al tempo stesso evoca un territorio tematico preciso: quello della paura come esperienza estetica, culturale, persino catartica.

Un titolo simile non è mai neutro in un contesto come quello del FIPILI. La paura, nell’universo del festival, non è semplicemente un genere cinematografico: è una lente attraverso cui guardare l’esistenza, un linguaggio con cui artisti e pubblico si riconoscono. Scegliere di costruire un evento attorno alle paure di uno dei musicisti italiani più riconoscibili degli ultimi trent’anni significa interrogarsi su cosa spaventa chi ha fatto dell’intensità emotiva il proprio marchio distintivo.

Agnelli e il cinema dell’orrore: un’affinità non sorprendente

Chi conosce la produzione degli Afterhours non si stupirà di trovare Agnelli in un contesto simile. La band milanese ha sempre operato in un territorio sonoro dove l’oscurità non è ornamento ma sostanza: testi che esplorano il disagio, la perdita, la violenza interiore, un’estetica che non cerca la rassicurazione ma il confronto diretto con ciò che disturba. In questo senso, il dialogo con il cinema horror — o più in generale con la cultura del perturbante — appare quasi inevitabile.

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Il FIPILI Horror Festival di Livorno si configura dunque come uno spazio in cui questa affinità può essere esplorata apertamente, davanti a un pubblico che condivide la stessa sensibilità. Non si tratta di una comparsata promozionale, ma di un invito a riflettere su come l’horror — nelle sue declinazioni cinematografiche e letterarie — interseca percorsi artistici che nascono altrove ma condividono la stessa urgenza di nominare ciò che fa paura.

Il festival come punto di incontro tra linguaggi diversi

Ciò che rende il FIPILI Horror Festival un appuntamento culturalmente rilevante è proprio questa capacità di non restare confinato dentro i margini di un singolo medium. La definizione stessa di «manifestazione internazionale di cinema e letteratura di genere» indica una vocazione plurale: il festival accoglie film, libri, autori, musicisti, costruendo un ecosistema in cui il genere horror diventa il punto di convergenza di esperienze diverse.

La presenza simultanea di Zampaglione — che ha attraversato sia la musica che la regia horror — e di Agnelli, figura centrale del rock alternativo italiano, suggerisce una programmazione che privilegia gli artisti capaci di abitare più di un linguaggio, o quantomeno di riconoscere le risonanze tra mondi espressivi apparentemente separati. È una scelta editoriale precisa, e racconta molto di come il festival interpreti il proprio ruolo nella cultura italiana contemporanea.

Quindici edizioni sono un traguardo che merita attenzione, soprattutto in un panorama in cui i festival di genere faticano spesso a trovare continuità e risorse. Il fatto che il FIPILI Horror Festival di Livorno sia riuscito non solo a sopravvivere ma a crescere in autorevolezza, portando ospiti come Agnelli alla quindicesima edizione, è un segnale che esiste un pubblico maturo e fidelizzato, capace di riconoscere la qualità di una proposta culturale e di sostenerla nel tempo. Per chi non c’era, il programma completo della manifestazione è consultabile attraverso la Mediateca Toscana, che documenta la storia e le edizioni del festival.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.