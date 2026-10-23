Marco Liorni riaccende L’Eredità: il ritorno su Rai 1 segna un nuovo capitolo con meccaniche rinnovate e il cambio della squadra di professoresse

C’è qualcosa di quasi rituale nel modo in cui il pomeriggio televisivo italiano si ridisegna ogni autunno, e il 19 ottobre 2026 non ha fatto eccezione: da lunedì L’Eredità torna su Rai 1 alle 18:40, prendendo il testimone da Reazione a Catena — che ha chiuso i battenti il giorno precedente — per inaugurare la sua venticinquesima edizione, un traguardo che pochi format televisivi italiani possono vantare con altrettanta continuità.

Venticinque anni di gioco: cosa significa questo anniversario

Raggiungere la venticinquesima stagione nel panorama televisivo generalista non è un dato puramente anagrafico: è la dimostrazione concreta che un format sa rinnovarsi senza tradire il patto fondamentale con il proprio pubblico. L’Eredità ha attraversato epoche diverse della televisione italiana, sopravvivendo al moltiplicarsi delle piattaforme streaming, alla frammentazione dell’audience e alla concorrenza sempre più agguerrita del preserale. Il fatto che Rai 1 abbia scelto di investire ancora su questo titolo — con modifiche strutturali piuttosto che con una semplice continuazione — segnala una precisa volontà editoriale: non celebrare il passato, ma usarlo come leva per costruire qualcosa di nuovo.

La venticinquesima edizione porta con sé il peso simbolico di un quarto di secolo e, al tempo stesso, la pressione di giustificare quella longevità con contenuti effettivamente rinnovati. Le scelte annunciate per questa stagione sembrano muoversi esattamente in questa direzione.

Marco Liorni ancora alla guida: una conferma che vale una scelta

Marco Liorni si riconferma alla conduzione del programma, e la sua presenza non è un semplice dato di continuità. In un formato come L’Eredità, il conduttore è l’asse portante attorno al quale ruota l’intera esperienza dello spettatore: scandisce i tempi, gestisce la tensione della Ghigliottina, costruisce empatia con i concorrenti in pochi minuti. Liorni ha consolidato nel tempo un registro comunicativo che bilancia calore e precisione, e la sua riconferma per la stagione del venticinquennale è, a tutti gli effetti, una dichiarazione di fiducia da parte della rete.

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La sua conduzione si inserisce ora in un contesto parzialmente ridisegnato, con nuove dinamiche di gioco e un corpo insegnanti completamente rinnovato: due variabili che richiederanno al presentatore di adattare il proprio stile a situazioni inedite, mantenendo però quella riconoscibilità che il pubblico del preserale di Rai 1 si aspetta ogni pomeriggio.

Il cambio delle professoresse: fuori Linda Pani e Greta Zuccarello, dentro Marta Antonucci e Ofelia Passaponti

Tra le novità più visibili di questa edizione c’è il cambio del corpo insegnanti: Linda Pani e Greta Zuccarello, che avevano accompagnato le stagioni precedenti, lasciano il programma. Al loro posto arrivano Marta Antonucci e Ofelia Passaponti, due nuovi volti che porteranno dinamiche diverse nell’interazione con concorrenti e conduttore.

Le professoresse di L’Eredità non sono mai state mere figure decorative: nel format, il loro ruolo è parte integrante della grammatica visiva del programma, capace di influenzare il ritmo delle puntate e di diventare punti di riferimento per gli spettatori abituali. Un cambio completo del cast delle insegnanti è quindi una scelta editoriale di peso, che inevitabilmente contribuirà a ridefinire l’identità estetica e relazionale di questa venticinquesima stagione.

Il Bonus 25 e le nuove meccaniche di gioco

Sul piano strutturale, la novità più concreta annunciata per L’Eredità Rai 1 in questa edizione è l’introduzione del Bonus 25, un nuovo meccanismo pensato — con ogni probabilità — per celebrare e rendere giocabile il traguardo del venticinquesimo anniversario. I dettagli specifici del funzionamento di questo bonus non sono stati resi pubblici in modo esaustivo prima dell’avvio, ma la sua presenza segnala chiaramente l’intenzione di non limitarsi a una semplice operazione nostalgia.

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Introdurre nuove regole in un quiz longevo è sempre un’operazione delicata: il pubblico fedele si è abituato a meccanismi precisi, e ogni variazione rischia di disorientare tanto quanto può entusiasmare. La scelta di legare il nome del bonus al numero dell’edizione suggerisce però che si tratti di un elemento pensato per rafforzare il senso di celebrazione, piuttosto che per stravolgere l’impianto consolidato del programma.

Il preserale di Rai 1 riparte dal suo format più longevo

Il passaggio di testimone tra Reazione a Catena — chiusa domenica 18 ottobre — e L’Eredità è uno dei momenti più attesi del calendario televisivo autunnale italiano. Il preserale di Rai 1 è una delle fasce più competitive e strategicamente rilevanti dell’intera programmazione generalista, e la scelta di affidare questo spazio a un format che ha già dimostrato la propria tenuta nel corso di un quarto di secolo è, in sé, una scommessa sul valore della riconoscibilità.

Per approfondire la storia e il contesto del programma, ANSA ha dedicato un approfondimento all’avvio della venticinquesima edizione, tracciando il percorso che ha portato il quiz a questo traguardo.

Con Liorni in conduzione, due nuove professoresse e almeno una meccanica di gioco inedita, L’Eredità si presenta alla sua stagione più simbolica con un profilo che mescola continuità e cambiamento: la stessa formula che, in fondo, ha sempre garantito la sua sopravvivenza nel tempo. Capire se il pubblico del pomeriggio di Rai 1 risponderà con la stessa fedeltà degli anni scorsi è la vera domanda aperta di questo autunno televisivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.