Jesse Eisenberg debutta alla regia con un musical comedy che riunisce Julianne Moore e Paul Giamatti

The Debut di Jesse Eisenberg è un musical comedy con Julianne Moore e Paul Giamatti, in uscita il 1º novembre 2026. Un film scritto su misura per i due attori.

Nel panorama cinematografico di questo autunno particolarmente denso, The Debut si impone come uno dei titoli più attesi e discussi della stagione: una commedia musicale firmata da Jesse Eisenberg — attore diventato autore di raro talento — che riunisce davanti alla macchina da presa due tra i nomi più rispettati del cinema americano contemporaneo, Julianne Moore e Paul Giamatti. Un progetto che nasce da un gesto creativo tanto raro quanto commovente: scrivere un film pensando fin dal primo momento a chi lo avrebbe interpretato.

Un musical comedy costruito su misura per Moore e Giamatti

La genesi di The Debut racconta già molto della visione di Eisenberg come sceneggiatore. Secondo quanto dichiarato dallo stesso regista a Deadline, il film è stato scritto specificamente per Julianne Moore e Paul Giamatti, che Eisenberg definisce apertamente i suoi attori preferiti. Non si tratta di un adattamento, non di un progetto sviluppato in cerca di cast: è un’opera pensata a partire dai volti e dalle qualità di due interpreti precisi, con tutto ciò che questo implica in termini di scrittura su misura, di calibrazione del ritmo e del registro emotivo.

Questa scelta metodologica è tutt’altro che banale. Nel cinema industriale contemporaneo, dove le proprietà intellettuali preesistenti dominano lo sviluppo, costruire una storia originale intorno alla specificità di due attori rappresenta un atto creativo quasi anacronistico — e proprio per questo significativo. Eisenberg, che il grande pubblico conosce soprattutto per la sua interpretazione di Mark Zuckerberg in The Social Network, conferma con questo progetto una traiettoria autoriale già avviata, quella di un cineasta interessato alle fragilità umane e all’umorismo come strumento di indagine interiore.

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La trama: Mona, il palcoscenico e la ricerca di sé

Al centro di The Debut c’è Mona, il personaggio interpretato da Julianne Moore, una donna che si trova a bilanciare la vita domestica con le prove teatrali, trovando gradualmente fiducia in sé stessa attraverso l’esperienza del palcoscenico. Il formato del musical comedy non è qui un semplice contenitore di intrattenimento: diventa il luogo narrativo in cui la trasformazione interiore si rende visibile, in cui il corpo e la voce diventano strumenti di affermazione identitaria.

La struttura del racconto — una donna matura che si confronta con la scena per la prima volta o quasi — offre a Moore un terreno interpretativo ricchissimo. L’attrice, vincitrice del Premio Oscar per Still Alice nel 2015, porta al personaggio di Mona quella capacità unica di rendere leggibili le emozioni più sottili, di abitare la vulnerabilità senza mai scivolare nella caricatura. Accanto a lei, Paul Giamatti — reduce dal successo clamoroso di The Holdovers — porta la sua consueta precisione comica e la sua straordinaria capacità di costruire personaggi densi anche in pochi minuti di schermo.

La chiusura del BFI London Film Festival: un segnale forte

Il debutto pubblico di The Debut è avvenuto in una cornice di assoluto rilievo: il film ha chiuso il BFI London Film Festival il 18 ottobre 2026, ricoprendo il ruolo di closing gala. Essere scelti per chiudere uno dei festival più autorevoli del mondo anglosassone non è un dettaglio cerimoniale — è un giudizio di valore espresso dalla direzione artistica del festival, che ha ritenuto questo film degno di rappresentare il momento conclusivo di un’intera edizione.

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La presenza di Moore e Giamatti alla premiere londinese ha amplificato ulteriormente l’attenzione critica sul progetto, confermando che The Debut non è semplicemente un film indipendente di nicchia ma un titolo destinato a circolare con forza nel dibattito cinematografico dei prossimi mesi. La scelta di A24 come studio di riferimento — il marchio che negli ultimi anni ha ridefinito il cinema d’autore americano con titoli come Everything Everywhere All at Once e Past Lives — aggiunge un ulteriore livello di aspettativa e di posizionamento culturale.

Jesse Eisenberg autore: la maturità di uno sguardo originale

Seguire the debut Jesse Eisenberg come regista significa osservare l’evoluzione di un artista che ha saputo trasformare la propria esperienza di attore in una sensibilità registico-drammaturgica riconoscibile. Eisenberg ha già dimostrato con When You Finish Saving the World — il suo precedente lungometraggio — di saper maneggiare il disagio relazionale con intelligenza e umorismo, senza cedere né al sentimentalismo né al cinismo.

Con The Debut, che porta nel titolo stesso un’ironia consapevole — il “debutto” di una donna che forse ha aspettato troppo a lungo di salire su un palco — Eisenberg spinge ulteriormente in avanti questa ricerca. Il musical comedy è un genere che richiede coraggio: espone gli attori, richiede sincronizzazione emotiva e tecnica, e non perdona le mezze misure. Affidarlo a due interpreti della statura di Moore e Giamatti, scrivendolo appositamente per loro, è una scommessa che rivela quanto Eisenberg creda nel progetto e nelle persone che lo abitano.

Dopo la consacrazione londinese, The Debut si avvicina alla distribuzione nelle sale con il peso specifico di un film che ha già convinto chi lo ha visto: un lavoro che parla di rinascita, di coraggio tardivo e di quella forma particolare di libertà che si trova — a volte — solo quando si smette di avere paura di essere visti. Per chi segue il cinema americano contemporaneo, è uno degli appuntamenti più interessanti di questa stagione.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.